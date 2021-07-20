Измены точно нет, – Вениславский о том, боится ли ОП расследования о "вагнеровцах"

Примерно через неделю должно выйти расследование Bellingcat относительно "слива" спецоперации задержания"вагнеровцев". Некоторые считают, что следственная комиссия может найти причастность к этому Офиса Президента.

Но на самом деле ОП нечего бояться. Об этом в программе "Первые лица" на 24 канале сообщил представитель президента в Конституционном Суде Украины и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Вениславский: Никаких сенсаций расследование Bellingcat не принесет

По его мнению, расследование Bellingcat не принесет никаких сенсаций.

Какой-то измены точно нет,

– отметил Вениславский.

Он отметил, что 18 июля состоялось заседание Временной следственной комиссии в комитете. Пока неизвестно, какие обстоятельства они установили.

Порошенко не появился на заседании

Но известно, что на заседание приглашали пятого президента Петра Порошенко, чтобы он дал показания. Зато Порошенко по неизвестным причинам отказался прийти.

"Он должен дать ту информацию, которую затем можно использовать в любом досудебном расследовании, если он считает, что есть основания. Если он начинает говорить, что придет только с Зеленским, то, простите меня, каждый нардеп может так говорить."

Автор Христо Грозев заявил, что расследование о срыве спецоперации по захвату "вагнеровцев" опубликуют к годовщине "Вагнергейта" – то есть до 29 июля.

Вениславский отметил, что если Порошенко понимает, что имеет доказательства противоправной деятельности, то он должен прийти и сказать, а не заниматься политическими пиар-кампаниями, не предоставляя никакой информации для ВСК.

Полное видео интервью смотрите в 20:00 на 24 канале. Не пропустите!

Коротко о деле "вагнеровцев"