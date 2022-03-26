Верь мне, я умею защищать страну: в годовщину создания Нацгвардия обратилась к украинцам

В Украине в субботу, 26 марта отмечают День Нацгвардии. По этому случаю она обратилась к украинцам.

Нацгвардия опубликовала символическое фото и заявила, что является силой и мощью. В ее глазах украинцы не увидят сомнений или путей ухода.

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В глазах Нацгвардии – только путь вперед, сила и несокрушимость духа.

Я хочу, чтобы Ты смотрел в мои глаза. Я хочу, чтобы Ты им доверял. Я хочу, чтобы они наполняли Тебя верой. Верь мне. Я хочу стоять за Тебя. Я умею защищать Свою страну,

– говорится в сообщении.

Украинцы – в восторге от поста. Они оставили много щемящих комментариев. Предлагаем просмотреть самые яркие: