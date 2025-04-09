Вербовкой заключенных россиян на войну против Украины занималось ГРУ, – расследование СМИ

ГРУ курировало штурмовые роты "Шторм Z" из российских заключенных. В частности, вражеская разведка занималась финансированием и сбором сведений о погибших бойцах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование "Настоящего Времени". Официально проект "Шторм Z" запустили указом главы генштаба от 24 февраля 2023 года.

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Кто руководит вербовкой

Вербовка заключенных на войну в Украине началась еще летом 2022 года, когда набор зэков в свои ряды начали "вагнеровцы". Уже в феврале 2023 года "монополистом" по привлечению осужденных на фронт стало российское минобороны.

Часть оперативного руководства проектом "Шторм Z" осуществляли структуры Южного округа. Воинские части 8-й гвардейской общевойсковой армии отвечали за подготовку бойцов и ведение документации, в частности финансовой.

Также известно о "Центре подготовки, применения штурмовых подразделений и подразделений усиления", который занимался тактикой зеков-штурмовиков. Его создали внутри Объединенной группировки войск (ОГВ) – "мозгового центра" так называемой "СВО".

Как причастно ГРУ

Еще один орган управления "Шторм Z" расположенный в Москве – это ГРУ. Контракты заключенных якобы имеют особый гриф секретности и хранятся в специальном архиве российской военной разведки.

Руководство вышеупомянутой 8-й армии присылает сведения о погибших зэках секретной почтой в офис Главного управления Генштаба (современное обозначение ГРУ).

Финансовое обеспечение, осуществление различных выплат добровольцам штурмовой роты возложено на московскую воинскую часть 45 807,

– говорится в документе с подписью полковника 8-й армии Сергея Иванова.

Интересно, что по адресу указанной части располагается штаб-квартира ГРУ, а командир части 45 807 – Игорь Костюков, глава разведки.



Вырезка из документа российского минобороны / "Настоящее Время"

Заключенные из "Шторм Z" подписывали "добровольческие" контракты, что накладывало ряд ограничений. Например, зэки не могли расторгнуть контракт по собственному желанию, получали более низкие зарплаты и меньше льгот.

В феврале 2023 года ГРУ закрепило за собой статус куратора практически всех "добровольческих" подразделений. По словам расследователей, "Шторм Z", вероятно, не стал исключением.

Напомним, весенний призыв в оккупационную армию продлится с 1 апреля по 15 июля 2025 года. К прохождению военной службы хотят привлечь 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.