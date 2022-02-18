Верещук предлагает жителям Донбасса выезжать на свободные части Украины вместо России

Министр по вопросам реинтеграции на временно оккупированных территориях Ирина Верещук обратилась к жителям ОРДЛО. Она призвала их выехать на территорию Украины, вместо эвакуации в Россию.

Министр реинтеграции подчеркнула, что Украина не является врагом для жителей временно оккупированных территорий. Поэтому она призывает их вместо того, чтобы ехать в Россию, выехать на подконтрольную нашим властям территорию. Такое заявление Ирина Верещук сделала во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Обращение Верещук к жителям оккупированных территорий

Ирина Верещук обратилась к тем жителям оккупированных территорий, которые боятся за свою жизнь и жизнь и своих родных. Она призвала их найти способ и приехать на подконтрольную Украине территорию.

Езжайте к нам, найдите способ пересечь КПВВ или другим способом. Мы вас ждем, мы создадим все возможные условия для того, чтобы у вас было где жить, что есть и чувствовали, что вы не одни,

– заявила Верещук.

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