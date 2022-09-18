Верещук ответила, что будет с российскими учителями, свезенными в Харьковскую область

Известно, что оккупанты привезли на Харьковщину российских учителей, чтобы те учили наших детей. Украинские власти подчеркивают, что такая деятельность является преступной.

Следовательно – каждый будет отвечать перед законом. Кроме того, неизбежную ответственность за сотрудничество с врагом должны осознавать и украинские учителя. Об этом 24 каналу сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Украинцы будут наказаны за государственную измену

Министр подчеркнула, что гражданам Украины, которые будут осуществлять образовательные процессы, навязанные врагом, грозит Статья 111-1. Коллаборационная деятельность. "Они должны ее очень внимательно почитать, там все четко написано", – добавила она.

Оккупанты привлекают не только граждан россии

На территорию временно оккупированной Харьковской области активно свозили российских специалистов – учителей, врачей, чиновников. Более того, по данным разведки, сегодня страна-агрессор не может привлечь достаточно россиян, желающих работать на территории Украины. Поэтому россия развешивает объявления в странах Центральной и Средней Азии. "Они что-то там пытаются объяснить в Бишкеке, привлекая строителей", – сказала министр.

Что грозит россиянам

Все те, отмечает Верещук, кто не являются гражданами Украины, к примеру, учителя или врачи, должны понимать: они нарушают украинское законодательство и международное гуманитарное право.

Есть Женевские конвенции, которые они подписывали, ратифицировали и должны соблюдать их. Их здесь не должно быть! Они должны безотлагательно покинуть территорию Украины. В противном случае они будут привлечены к ответственности по Уголовному кодексу Украины,

– подытожила она.

Что происходит с образованием на оккупированных территориях: последние новости

Оккупанты на захваченных территориях Украины продолжают оказывать давление на педагогов. Они не только завезли из россии своих учителей, но и пытаются привлечь украинских педагогов к "русификации" школьников.

Российские захватчики во время оккупации села Пришиб на Харьковщине хотели заставить украинских учителей "прославлять россию". Однако наши специалисты отказались от сотрудничества с оккупантами.

В оккупированном Крыму школьникам будут проводить уроки о "героях спецоперации", "друзьях и врагах России" и т.д. Обязателен видеоотчет мероприятий.

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