Верещук прокомментировала гибель гражданских женщин на "Азовстали"
Вчера, 2 мая, оккупанты продолжали беспощадно бить по территории "Азовстали" в Мариуполе, где в результате обстрелов погибли 2 гражданские женщины. Это преступление уже зафиксировано международными организациями.
Пока значимой реакции международного сообщества на гибель гражданских женщин на "Азовстали" не последовало. Впрочем, это преступление уже зафиксировано, передает 24 канал.
К теме После массированных бомбардировок оккупантами "Азовстали" погибли две гражданские женщины
Преступление будут расследовать
Об этом сообщила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, такие ужасающие действия оккупантов уже зафиксировали в Организации Объединенных Наций и Красном Кресте.
Международной реакции нет. Однако это событие зафиксировали мы, ООН и Красный Крест. Будет расследование,
– заявила Верещук.
Кроме того, по ее словам, в результате вражеских обстрелов "Азовстали" сейчас под завалами находятся несколько сотен мирных украинцев. Она подчеркнула, что там до сих пор есть женщины и дети, однако сейчас их меньше, чем было до эвакуации.
Верещук прокомментировала гибель гражданских женщин на "Азовстали": смотрите видео
Штурм российскими оккупантами "Азовстали"
- Сегодня, 3 мая, наши защитники сообщили, что оккупанты начали штурм "Азовстали". По словам украинских военных, перед этим российские захватчики несколько часов бомбили завод.
- Командир полка "Азов" – капитан Святослав Паламарь в срочном обращении заявил, что "Азовсталь" россияне пытаются штурмовать с помощью бронетехники, танков, десанта и большого количества пехоты. Он также отметил, что в течение целой ночи, 3 мая, враг обстреливал завод из корабельной и ствольной артиллерий, кроме того, сбрасывал на них авиационные бомбы.
- По словам командира, находящиеся в "Азовстали" украинские военные делают все возможное, чтобы отразить штурм врага. Однако он подчеркнул, что сейчас необходимо вывезти гражданское население, прятавшееся на территории завода от атак оккупантов, на подконтрольную Украине территорию.
- Сегодня во время встречи эвакуированных гражданских из "Азовстали" Ирина Верещук заявила, что спасение мирных жителей не единственная задача, которую ставит перед собой Украина. Она подчеркнула, что важно также сохранить жизнь героических защитников Мариуполя, которые до сих пор не дают врагу получить полный контроль над городом.
- Напомним, что вчера, 2 мая, президент Владимир Зеленский сообщил, что пока у Организации Объединенных Наций нет возможности помочь нашим военным, защищающим Мариуполь. В организации отметили, что они не могут взять такую ответственность.