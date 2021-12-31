Верещук рассказала, что делать привитым "Спутником-V", которые хотят попасть из ОРДЛО в Украину

Жителей временно оккупированных территорий Украины массово вакцинируют российским непризнанным препаратом "Спутник V". Ирина Верещук рассказала, как в таком случае люди могут попасть на территорию Украины.

Люди из оккупированного Донбасса могут сделать тест

Украина не признает сертификаты о вакцинации российским препаратом. Однако привитые им жители оккупированных территорий могут попасть на нашу территорию.

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По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, для этого они должны сделать тест на COVID-19.

Те люди, которые знают, что им нужно в Украину, что они будут пересекать КПВВ, решают этот вопрос для себя. Мы говорим, например, о бесплатном тестировании,

– сказала Верещук.

Она добавила, что на КПВВ Украина дает возможность прививаться вакцинами, которые признаны ВОЗ.

Россия требовала, чтобы Украина признала "Спутник-V"

Недавно представители России в Трехсторонней контактной группе предложили открыть КПВВ на Донбассе со стороны боевиков с 30 декабря по 10 января. Однако для этого они поставили условие – Украина должна признать сертификаты о вакцинации "Спутником-V".

Однако Украина заявила, что не пойдет на такие условия для открытия КПВВ. Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что, признав сертификаты оккупантов, Киев фактически признает и боевиков, ведь там их печати. Наша страна никогда на это не согласится.

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Украина открыла КПВВ еще более года назад. Однако боевики со своей стороны отказываются это делать. Сейчас работает только пункт в Станице Луганской.