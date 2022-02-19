Верещук и "слуги" уже прибыли в зону проведения ООС
Источник:Юлия Палийчук в телеграме
На фоне обострения на Донбассе Ирина Верещук решила доказать миру, что Украина не имеет планов нападения. Министр лично прибыла в зону проведения ООС.
Вместе с ней прилетели нардепы от "Слуги народа". Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
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В зону проведения Операции Объединенных сил прибыла Ирина Верещук, а также парламентарии:
- Давид Арахамия;
- Александр Завитневич;
- Юрий Мисягин;
- Марьяна Безуглая.
Народные депутаты проведут мониторинг безопасностной ситуации, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных,
– отметила Юлия Палийчук.
"Слуги" прибыли в зону проведения ООС / Фото из телеграма Юлии Палийчук
Зеленский посетил передовую
- Владимир Зеленский 16 февраля отправился на Донбасс – это плановый визит в зону ООС.
- Сергей Никифоров подчеркнул, что обострение ситуации не повлияет на маршрут президента.
- Спикер главы государства подчеркнул, что Владимир Зеленский провел экстренный разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. Политики обсудили обстрелы 17 февраля.
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