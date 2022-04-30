Руслан Стефанчук 29 апреля сообщил, что Верхняя палата парламента Канады поддержала признание агрессии России против Украины геноцидом. Спикер выразил благодарность за такое решение.

Палата общин парламента Канады еще 27 апреля признала постановление о признании геноцидом зверств россиян в Украине. В частности, говорилось о том, что оккупанты пытают и убивают гражданских жителей, а также депортируют детей в Россию.

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Спасибо депутатам Сената Канады и спикеру Джорджу Фьюри за признание акта геноцида против украинского народа,

– подчеркнул Стефанчук.

Он также отметил, что резолюция, принятая Сенатом, идентична той, которую поддержала Палата общин.

Ранее спикер рассказал, что признание действий России в Украине геноцидом украинского народа – это приоритетный в обсуждении политический вопрос. Стефанчук уже провел ряд консультаций со своими коллегами из других стран.

Эстония и Латвия признали действия России в Украине геноцидом

Елена Шуляк – глава партии "Слуга народа" – 21 апреля сообщила, что Эстония признала действия России в Украине геноцидом. Эта страна стала первой, принявшей соответствующее решение.

В тот же день действия россиян в Украине геноцидом признала Латвия. В документе, обнародованном на официальном сайте Сейма, говорится, что это – не первый геноцид, который россияне совершили против украинцев. Вспомнили также Голодомор 1932 – 1933 годов. Сейм подчеркнул, что Латвия осуждает все преступления против человечества.

В партии "Слуга народа" поблагодарили за решение.

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