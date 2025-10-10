Здание Верховной Рады Украины осталось без водоснабжения. О таком рассказала народный депутат Ирина Геращенко, передает 24 Канал.
Как в Раде работают без воды?
Для обеспечения базовых потребностей в парламент доставили техническую воду специальным автомобилем.
Подвоз воды в Верховную Раду / Фото Ирины Геращенко
Позже Ирина Геращенко также проинформировала, что в здание Кабинета Министров привезли и биотуалеты. Вероятно, там возникли аналогичные проблемы с водоснабжением.
В то же время премьер-министр Юлия Свириденко заверила, что ситуацию с водоснабжением в столице уже стабилизируют, и к вечеру вода появится в большинстве районов Киева.
Во время часа вопросов к правительству народный депутат Алексей Гончаренко пошутил, что взял с собой зубную щетку, но, придя в парламент, выяснил, что в помещении отсутствует вода.
В каком состоянии критическая инфраструктура после вражеской атаки?
- В Киеве и девяти областях Украины ввели отключение электроэнергии. Экстренные службы работают над устранением последствий обстрела.
- Повреждены энергетические объекты в столице, а также в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.
- В Киеве и Кировоградской области продолжаются восстановительные работы – воду планируют вернуть до конца дня, используются резервные источники питания.
- В результате ночной атаки более 5800 киевских домов остаются без света.
- В Черкасской области российские ракеты попали по критической инфраструктуре, а также ударили по жилому дому, школе и детсаду, ранены десять человек.