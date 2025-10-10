Здание Верховной Рады Украины осталось без водоснабжения. О таком рассказала народный депутат Ирина Геращенко, передает 24 Канал.

Как в Раде работают без воды?

Для обеспечения базовых потребностей в парламент доставили техническую воду специальным автомобилем.

Подвоз воды в Верховную Раду / Фото Ирины Геращенко

Позже Ирина Геращенко также проинформировала, что в здание Кабинета Министров привезли и биотуалеты. Вероятно, там возникли аналогичные проблемы с водоснабжением.

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко заверила, что ситуацию с водоснабжением в столице уже стабилизируют, и к вечеру вода появится в большинстве районов Киева.

Во время часа вопросов к правительству народный депутат Алексей Гончаренко пошутил, что взял с собой зубную щетку, но, придя в парламент, выяснил, что в помещении отсутствует вода.

В каком состоянии критическая инфраструктура после вражеской атаки?