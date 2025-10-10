Будівля Верховної Ради України залишилася без водопостачання. Про таке розповіла народна депутатка Ірина Геращенко, передає 24 Канал.
Як у Раді працюють без води?
Для забезпечення базових потреб до парламенту доставили технічну воду спеціальним автомобілем.
Підвезення води до Верховної Ради / Фото Ірини Геращенко
Пізніше Ірина Геращенко також поінформувала, що до будівлі Кабінету Міністрів привезли й біотуалети. Імовірно, там виникли аналогічні проблеми з водопостачанням.
Водночас прем'єр-міністрка Юлія Свириденко запевнила, що ситуацію з водопостачанням у столиці вже стабілізують, і до вечора вода з'явиться у більшості районів Києва.
Під час години запитань до уряду народний депутат Олексій Гончаренко пожартував, що взяв із собою зубну щітку, але, прийшовши до парламенту, з'ясував, що у приміщенні відсутня вода.
В якому стані критична інфраструктура після ворожої атаки?
- У Києві та дев'яти областях України запровадили відключення електроенергії. Екстрені служби працюють над усуненням наслідків обстрілу.
- Пошкоджені енергетичні об'єкти в столиці, а також у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській і Чернігівській областях.
- У Києві та Кіровоградській області тривають відновлювальні роботи – воду планують повернути до кінця дня, використовуються резервні джерела живлення.
- Унаслідок нічної атаки понад 5800 київських будинків залишаються без світла.
- На Черкащині російські ракети влучили по критичній інфраструктурі, а також вдарили по житловому будинку, школі та дитсадку, поранено десятьох людей.