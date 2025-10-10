Будівля Верховної Ради України залишилася без водопостачання. Про таке розповіла народна депутатка Ірина Геращенко, передає 24 Канал.

До теми Масований удар по енергетиці: у яких областях зараз найскладніша ситуація зі світлом

Як у Раді працюють без води?

Для забезпечення базових потреб до парламенту доставили технічну воду спеціальним автомобілем.

Підвезення води до Верховної Ради / Фото Ірини Геращенко

Пізніше Ірина Геращенко також поінформувала, що до будівлі Кабінету Міністрів привезли й біотуалети. Імовірно, там виникли аналогічні проблеми з водопостачанням.

Водночас прем'єр-міністрка Юлія Свириденко запевнила, що ситуацію з водопостачанням у столиці вже стабілізують, і до вечора вода з'явиться у більшості районів Києва.

Під час години запитань до уряду народний депутат Олексій Гончаренко пожартував, що взяв із собою зубну щітку, але, прийшовши до парламенту, з'ясував, що у приміщенні відсутня вода.

В якому стані критична інфраструктура після ворожої атаки?