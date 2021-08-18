Верховная Рада на День Независимости будет голосовать за большой Государственный герб

Глава Верховной Рады подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента ко Дню Независимости. На нем народные депутаты рассмотрят проект закона о большом Государственном гербе Украины.

Торжественное заседание Верховной Рады начнется в 14:20 24 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

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Парламент проведет сразу 2 заседания

Еще 26 июля 2021 года Дмитрий Разумков подписал распоряжение о торжественном заседании парламента на День Независимости. Оно начнется в 13:00 и продлится около часа. После этого депутаты не оставят рабочих мест, а останутся на следующее заседание.

Парламентарии рассмотрят проект закона о большом Государственном гербе Украины, который еще 28 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный.



Распоряжение Дмитрия Разумкова о заседании парламента 24 августа / Фото из фейсбука Ольги Туний

Текст публикации Ольги Туний

Глава Парламента Дмитрий Разумков в связи с требованием Президента Украины подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины – 24 августа в 14:20.

В ходе сессии будет рассматриваться проект закона о большом государственном гербе Украины (№5712)

Внеочередное заседание Верховной Рады 24 августа: что известно

17 августа 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский направил обращение спикеру парламента Дмитрию Разумкову обращение с просьбой провести внеочередное заседание Верховной Рады на День Независимости.

Для утверждения законопроекта о большом Государственном гербе нужны голоса конституционного большинства, то есть 300 депутатов.

В партии "Слуга Народа" убеждают, что для принятия проекта закона в первом чтении достаточно голосов парламентского большинства – 226 народных избранников.