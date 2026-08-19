Верховная Рада назначила нового главу Минобороны
19 августа Верховная Рада назначила нового министра обороны Украины. По итогам голосования новым главой ведомства стал Евгений Хмара.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Что известно о назначении Хмары?
Верховная Рада назначила Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 312 народных депутатов.
Перед голосованием Хмара подтвердил, что получил статус гражданского лица и был уволен с военной службы в соответствии с законодательством.
"Я стою перед вами как гражданское лицо, уволенное в соответствии с законом Украины о воинской обязанности и военной службе, статья 26, "Увольнение с военной службы", в рамках проведения организационных мероприятий для лиц высшего офицерского состава",
– сказал он в парламенте, отвечая на вопросы народных депутатов.
Его кандидатуру ранее внес в парламент президент Владимир Зеленский. Перед назначением Хмара встретился с фракцией "Слуга народа", где обозначил ключевые направления будущей работы.
Среди приоритетов нового министра – развитие оборонных технологий и оборонно-промышленного комплекса, сохранение позитивных наработок Минобороны, укрепление дальнобойных возможностей и продолжение реформ в сфере оборонных закупок.
Заставить врага пойти на мир можно только силой нашей армии, нашими технологическими и асимметричными решениями, в первую очередь постоянным обновлением и эффективным применением технологий. Мы сократили расстояние. Для объектов, питающих российскую войну, больше нет безопасных зон. Мы впервые в истории наносим удары даже по Сибири,
– сказал Хмара во время принесения присяги.
Он подчеркнул необходимость укреплять украинскую армию, развивать оборонно-промышленный комплекс и наносить удары по экономической и военной инфраструктуре России.
"Действовать нужно быстро. Преимущество на фронте мы должны завоевывать благодаря изобретательности и профессионализму командиров, подготовке воинов, инновациям и современному оружию. У нас есть три ключевых равнозначных приоритета: это фронт и укрепление войск, люди, развитие оборонной промышленности", – сказал новый глава Минобороны.
Также Хмара заявил о намерении сохранить часть специалистов нынешней команды ведомства, в частности тех, кто отвечает за реформу оборонных закупок.
Напомним, 19 августа Верховная Рада поддержала назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины. За соответствующее постановление проголосовали 266 народных депутатов.