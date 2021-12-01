Верховная Рада назначила внеочередные выборы в двух населенных пунктах: где именно

Верховная Рада Украины назначила внеочередные выборы в Донецкой и Одесской областях. В частности будут выбирать городского голову Доброполья и сельского голову села Успеновка.

За соответствующие постановления народные депутаты проголосовали 1 декабря. Так приняли постановление №6226 и №5806.

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Верховная Рада приняла постановления о назначении внеочередных выборов:

Добропольского городского головы Покровского района Донецкой области;

Успеновского сельского головы Белгород-Днестровского района Одесской области.

За первое проголосовало 296 народных депутатов, за второе – 280 соответственно. Выборы назначили на 27 марта 2022 года.

Причины проведения внеочередных выборов

В селе Успеновка, что в Белгород-Днестровского районе Одесской области, сельского голову избрали 25 октября 2020 года. Издание "Избирком" написало, что 1 сентября 2021 года тогдашний сельский голова Виктор Гусев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

Уже 16 сентября Успеновский сельский совет принял решение и досрочно прекратил полномочия Виктора Гусева.

В городе Доброполье выборы проводят потому, что:

избранный 25 октября 2020 года Андрей Аксенов, 20 апреля 2021 года написал заявление о сложении полномочий председателя Добропольского городского совета по собственному желанию;

причиной заявления было то, что на промежуточных выборах 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №50 Аксенова избрали народным депутатом Украины.

Заседание Верховной Рады

1 декабря парламентарии поддержали за основу законопроект №4487. Он предусматривает уточнение понятия внутренне перемещенных лиц и регулирует их права. Самое заметное изменение коснется пенсионеров с оккупированных территорий, которые ездят за пенсией в подконтрольные районы.

Во время заседания Рада приняла несколько ежегодных премий для воспитателей, учителей школ и профтехов, а также учеников, которые лучше всего сдали ВНО в 2021 году.

В этот же день Владимир Зеленский в Раде вручил ряд государственных наград по случаю 30-й годовщины проведения референдума за независимость Украины. Среди тех, кто получил награду – доброволец Дмитрий Коцюбайло.

Полный текст публикации Верховной Рады

Приняты постановления о назначении внеочередных выборов:

Добропольского городского головы Покровского района Донецкой области (№ 5806);

Успеновского сельского головы Белгород-Днестровского района Одесской области (№6226).