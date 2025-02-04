ВРУ открыла впервые в истории 13 сессию, но не смогла принять план работы
В Верховной раде впервые в истории открыли 13 сессию. Однако, нардепы не смогли принять план работы.
Происходило это историческое заседание во вторник, 4 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
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На заседание явились 226 нардепов
"Впервые в истории открылась 13 сессия Парламента. Зарегистрировалось 226 депутатов", – написал Железняк.
Он рассказал, что народные избранники провалили проект постановления о Плане законопроектной работы Парламента на 2025 год. За проголосовали только 209 депутатов.
Также они не смогли проголосовать за постановление о повестке дня тринадцатой сессии Парламента девятого созыва. Свои голоса отдали 215 нардепов.
Нашлись голоса только на ратификацию Рамочного соглашения между Украиной и Великобританией относительно официальной кредитной поддержки развития оборонных возможностей Украины – 245,
– написал Железняк.
Планировалось еще разблокирование подписания спикером следующих законопроектов:
- Особенности регулирования деятельности юрлиц в переходный период (отмена Хозяйственного кодекса),
- Изменения в бюджетный кодекс по распределению инвестиционных проектов,
- Об условиях для трудоустройства лиц с инвалидностью.
Как отметил Железняк, на этом "безудержные реформы" текущей недели заканчиваются.