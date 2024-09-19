Червоноград, Ватутино и еще более 300 городов и поселков: какие новые названия получили украинские города

Верховная Рада переименовала 327 населенных пунктов. Также на начало октября перенесли голосование по ряду городов и сел.

Решение о переименовании 327 русифицированных населенных пунктов приняли 19 сентября, говорится на сайте Верховной Рады.

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Какие в Украине появятся населенные пункты

В частности, новые названия получат такие украинские города, села и поселки.

Новомосковск (Днепропетровская область) – Самар;

Першотравенск (Днепропетровская область) – Шахтерское;

Первомайск (Луганская область) – Сокологорск;

Молодогвардейск (Луганская область) – Атамановка;

Северодонецк (Луганская область) – Северскодонецк;

Червоноград (Львовская область) – Шептицкий;

Дружба (Сумская область) – Хутор-Михайловский;

Красноград (Харьковская область) – Берестин;

Первомайский (Харьковская область) – Златополь;

Ватутино (Черкасская область) – Багачево;

Заря (Одесская область) – Камчик;

Первомайское (Одесская область) – Вишневое;

Суворово (Одесская область) – Катлабуг;

Новомосковская (Запорожская область) – Новое.

Это незначительная часть из списка переименованных населенных пунктов. С полным перечнем новых названий по регионам можно ознакомиться по ссылке.

Также известно, что на начало октября перенесено голосование по:

Южное – Порт-Анненталь;

Южноукраинск – Гард;

Синельниково – Роднополье;

Первомайск – Ольвиополь;

Павлоград – Матвеев.

Стоит отметить, что большая часть этих названий являются историческими.