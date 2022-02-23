Верховная Рада перенесла заседание по введению чрезвычайного положения. Известно, что голосование состоится во время второго внеочередного заседания.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук. По состоянию на 19:19 первое внеочередное заседание завершилось.

Заметьте Деньги на армию и введение чрезвычайного положения: Рада собралась на внеочередное заседание

Верховная Рада перенесла голосование за чрезвычайное положение

В 18:40 Верховная Рада собралась на первое внеочередное заседание, на котором рассмотрели:

проект закона 7012-д – о внесении изменений в Государственный бюджет в части финансирования обороны;

а также 7105 – по организации работы парламента в условиях чрезвычайного и/или военного положения.

В частности нардепы проголосовали за оба законопроекта.

Сразу после запланировано специальное заседание парламента по указу президента Украины о введении чрезвычайного положения,

– написала Палийчук.

Кстати, после завершения заседания ориентировочно в 19:19 Руслан Стефанчук собрал глав фракций и групп, а также руководителя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в телеграме написал, что от Верховной Рады отправили письмо от глав фракции к президенту, чтобы изменить указ о чрезвычайном положении.

Спорные пункты должны убрать. И будет новый указ,

– написал Железняк.

Кстати, сам Руслан Стефанчук заявил, что перерыв продлится ориентировочно 40 минут – вероятно, до 20 часов.

Что этому предшествовало

21 февраля Владимир Путин заявил о "признании" псевдореспублик на украинском Донбассе.

23 февраля состоялось заседание СНБО. На нем Совет по нацбезопасности и обороне обратился к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение по всей стране. К такому шагу прибегают из-за обострения на Донбассе.

В этот же день на сайте Офиса Президента появился указ о введении чрезвычайного положения. Речь идет о его начале с 24 февраля.

Предварительно известно, что во время чрезвычайного положения Верховная Рада будет работать в постоянном режиме и будет особый порядок въезда и выезда. В частности военнообязанным запретят покидать территорию Украины.

СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение по всей стране – смотрите видео