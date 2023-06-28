"Закон Спартака Субботы": в Верховной Раде предлагают наказывать психологов-аферистов

В Верховной Раде зарегистрировали 2 законопроекта, которые предусматривают наказание для психологов и психиатров, оказывающие помощь, не имея на это право. Пользователи сети уже окрестили подобные инициативы "законом Спартака Субботы".

Соответствующие проекты законов инициировали 40 народных избранников. Что же предусматривают эти инициативы, разбирался 24 Канал.

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Какие наказания для психологов-аферистов предлагает парламент

Народные депутаты 28 июня зарегистрировали в Верховной Раде 2 законопроекта №9433 и №9434. Первый из них будет касаться изменений некоторых законодательных актов относительно системы охраны психического здоровья и услуг в сфере психического здоровья. В частности, там добавили запрет о предоставлении психологической или психиатрической помощи без соответствующей квалификации.

Во втором проекте закона предлагают уже на юридическом уровне ввести административную и уголовную ответственность за нарушение норм предыдущего закона.

В частности, народные избранники предлагают наказывать за:

предоставление психологической помощи людьми, не имеющими такого права (штраф 50 тысяч гривен или до 3 лет лишения свободы);

распространение ложной информации о наличии у лица медицинского образования или врачебной специальности (штраф от 17 до 34 тысяч гривен).

На этот законопроект отреагировал психолог и доброволец ВСУ Артём Осипян. Он назвал регистрацию этих инициатив "историческим моментом".

Это первый реальный шаг к решению глобальных вопросов психического здоровья украинцев. Деятельность таких псевдоспециалистов как Спартак Суббота наконец-то может быть ограничена и запрещена государством,

– высказался психолог.

Осипян подчеркнул, что он также принимал участие в создании этих инициатив и рад видеть тот факт, что "психологическое здоровье актуально для общества". Он также напомнил, что каждый обращающийся к психологу или психотерапевту может быть защищен в своем праве на доступ к качественной помощи.

В заключение он поблагодарил депутатов за активность в продвижении этой инициативы. По его словам, сейчас мы увидим, кто действительно хочет перемен, а кто просто хочет отрабатывать деньги международной помощи.

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