Верховная Рада решила работать, пока не примет закон об олигархах
23 сентября 2021 , 13:20Читати новину українською
Источник:24 канал
Верховная Рада Украины приняла решение работать, пока не примет во втором чтении проект закона о деолигархизации. Говорится о так называемом законе об олигархах.
За это решение проголосовали 278 нардепов. Проект закона об олигархах №5599 начали рассматривать в Раде.
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Рада будет работать, пока не примет проект закона о деолигархизации
Верховная Рада продлила пленарное заседание в четверг. Нардепы будут работать, пока не завершат рассматривать во втором чтении законопроект о деолигархизации.
Первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук заявил, что рассмотрение во втором чтении "ресурсного законопроекта" №5600 перенесут.
Коротко о проекте закона о деолигархизации
- По состоянию на 23 сентября, проект закона об олигархах является первым в повестке дня заседания Верховной Рады.
- 1 июля 2021 года Рада поддержала проект закона в первом чтении. Он предусматривает создание в Украине реестра олигархов.
- "Слуги народа" заявили, что не будут затягивать рассмотрение законопроекта.
- 10 сентября спикер Рады Дмитрий Разумков направил законопроект об олигархах Венецианской комиссии. Она проверит его на соответствие Конституции.
- 22 сентября Венецианская комиссия ответила, что даст выводы относительно "антиолигархического" законопроекта в декабре.