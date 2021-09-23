Верховная Рада решила работать, пока не примет закон об олигархах

Верховная Рада Украины приняла решение работать, пока не примет во втором чтении проект закона о деолигархизации. Говорится о так называемом законе об олигархах.

За это решение проголосовали 278 нардепов. Проект закона об олигархах №5599 начали рассматривать в Раде.

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Рада будет работать, пока не примет проект закона о деолигархизации

Верховная Рада продлила пленарное заседание в четверг. Нардепы будут работать, пока не завершат рассматривать во втором чтении законопроект о деолигархизации.

Первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук заявил, что рассмотрение во втором чтении "ресурсного законопроекта" №5600 перенесут.

Коротко о проекте закона о деолигархизации