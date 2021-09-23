За це рішення проголосували 278 нардепів. Проєкт закону про олігархів №5599 почали розглядати у Раді.

До теми Може затягнутись на місяці, – "слуга народу" про процедуру розгляду закону щодо олігархів

Рада працюватиме, доки не ухвалить проєкт закону про деолігархізацію

Верховна Рада продовжила пленарне засідання в четвер. Нардепи працюватимуть, поки не завершать розглядати в другому читанні законопроєкт про деолігархізацію.

Перший заступник глави Ради Руслан Стефанчук заявив, що розгляд у другому читанні "ресурсного законопроєкту" №5600 перенесуть.

Коротко про проєкт закону про деолігархізацію