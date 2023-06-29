Об этом 24 Каналу рассказала Александра Устинова – народная депутатка, руководительница ВСК для контроля использования вооружения. По ее словам, принятие изменений в Уголовный кодекс поможет военным сосредоточиться на выполнении своих обязанностей.

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Что именно собираются изменить депутаты

Верховная Рада единогласно поддержала в первом чтении законопроект №9325 о наказании военных за ошибки в эксплуатации боевой техники.

Этим законопроектом депутаты предлагают внести изменения в 3 статьи Уголовного кодекса, в которых не были учтены обстоятельства военного положения. Законопроект смягчает наказание за неправильное использование летательных аппаратов и судов.

По словам Устиновой, до этого времени в украинском законодательстве не было прописано, как использовать летательную технику во время военного положения. Например, по нормативам вертолет не может лететь на высоте ниже 9 метров.

Наши же пилоты сейчас могут летать даже на втрое низшей высоте, скрывая вертолет за деревьями для того, чтобы враг его не обнаружил.

И если во время выполнения этого сложного маневра пилот повредит технику, ему будет грозить наказание от 5 до 15 лет. А это крайне несправедливо в отношении наших защитников, убеждена Устинова.

Аналогичная коллизия в Уголовном кодексе относится также к военному флоту.

Александра Устинова о законопроекте №9325: смотрите видео

Какие изменения внесут в Уголовный кодекс

Законопроект №9325 предусматривает внесение изменений в статьи 415, 416 и 417 Уголовного кодекса Украины. Только эти три статьи не были адаптированы к реалиям войны.

"Например, если пилот сбитого летательного аппарата выживает после падения, он вынужден в соответствии с нормами мирного времени предоставить план полетов и медицинские карточки. Если же по каким-то причинам пилот не может предоставить эти документы, законодательство будет считать его нарушителем", – пояснила Устинова.

В законопроекте не идет речь о полной декриминализации, но теперь в подобных случаях будет возможность ограничиться дисциплинарными наказаниями. После принятия закона по этим трем статьям суд сможет выносить приговоры без лишения свободы.

За эти полтора года враг сбил не один украинский вертолет или истребитель. И если при выполнении этих задач пилот нарушил правила использования гражданской авиации, Государственное бюро расследований вынуждено открывать уголовное производство.

Чтобы исправить эту ошибку, мы и подготовили этот законопроект. Наши пилоты должны думать исключительно о защите украинского неба, а не о том, как оградить себя от уголовной ответственности,

– убеждена народная депутатка.

Кроме того, законодатели посчитали совместно с военными, сколько в среднем стоит летательный аппарат, и установили минимальную сумму повреждения для применения этих статей Уголовного кодекса.

Согласно законопроекту, "материальным ущербом (государству) в большом размере" будет считаться сумма в 600 необлагаемых минимумов (около 800 тысяч гривен), а "тяжелыми последствиями" – сумма в 60 000 необлагаемых минимумов (около 80 миллионов гривен).

Какие еще законодательные изменения могут принять