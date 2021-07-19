Каникулы подождут: Верховная Рада соберется на еще одно внеочередное заседание

Парламент соберется во вторник, 20 июля, на еще одно внеочередное заседание. На нем нардепы хотят разблокировать для подписания ряд законопроектов относительно судебной реформы.

Народные избранники соберутся на заседание в 14:00. В течение заседания они должны рассмотреть 10 проектов постановлений.

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Что будут рассматривать на заседании

На внеочередном заседании народные депутаты рассмотрят постановления, которые блокируют подписание четырех законопроектов:

о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (№3711-д);

о реформе "Укроборонпрома" (№3822);

об изменениях относительно порядка назначения членов Высшего совета правосудия (№5068);

об ответственности за невыполнение требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия (№5069).

Кворум не нужен

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что кворум на этом заседании не нужен, передает пресс-служба партии.

226 голосов необходимы только для принятия положительного решения, голосования за законопроект или постановление. А вот кворум для начала заседания для отклонения закона или постановления не нужен,

– сказал он.

Кратко о принятии законопроектов

13 июля Верховная Рада приняла закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей с правками Зеленского. Предварительно его приняли еще 30 июня, однако президент наложил вето.

В тот же день парламент поддержал ликвидацию "Укроборонпрома". Теперь государственный концерн ждет несколько этапов реформирования

14 июля народные депутаты приняли законопроекты, которые касаются Высшего совета правосудия. Это является фактически началом судебной реформы.

Это будет последнее заседание пятой сессии Верховной Рады, которая закончится 23 июля. Следующая сессия начнется 7 сентября. Однако народные избранники еще соберутся на заседание во время Крымской платформы, а также проведут торжественное заседание в честь Дня Независимости.