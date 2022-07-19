Нардепы проголосовали за увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора

Ирину Венедиктову официально уволили с должности главы Офиса Генпрокурора. Депутаты Верховной Рады проголосовали за увольнение Венедиктовой.

Увольнение Венедиктовой произошло с обсуждением

Решение об отставке Ирины Венедиктовой поддержали 264 депутата, сообщает 24 канал. Депутаты поддержали представление Владимира Зеленского, которое президент внес в Верховную Раду 19 июля.

На тему На обмен информацией не повлияет: в США отреагировали на отстранение Венедиктовой и Баканова

Как сообщил депутат Ярослав Железняк, Венедиктова присутствовала на заседании Рады. Ее увольнение произошло с обсуждением.

Глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия подчеркнул, что, несмотря на отставку, Венедиктова остается в команде.

Ее опыт послужит государству на новом месте, которое требует усиления профессиональными менеджерами и юристами. Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу,

– написал Арахамия.

Что известно об отстранении Венедиктовой

Ирина Венедиктова стала генпрокурором в середине марта 2019 года. Поздно вечером 17 июля появилась информация, что президент Зеленский отстранил генпрокурора Венедиктову, а Ивана Баканова – с должности главы СБУ.

17 июля во время вечернего обращения Зеленский объяснил отстранение ведущих силовиков множеством предателей и коллаборантов в этих правоохранительных органах.

Уже вечером 18 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы СБУ Ивана Баканова. Вместо Баканова исполняющим обязанности главы СБУ был назначен Василий Малюк.

Исполняющим обязанности генпрокурора решили назначить Алексея Симоненко. Относительно персоны последнего немало вопросов, поскольку его связывают с заместителем руководителя Офиса Президента Олегом Татаровым и криминальными кругами.

Венедиктова 18 июля впервые публично отреагировала на решение президента об отстранении. Она отметила, что прокомментирует ситуацию с ее отстранением более исчерпывающе, когда "придет время".

Шабунин отреагировал на отстранение Венедиктовой: смотрите видео