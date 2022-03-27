Верховная Рада заявила, что открытие офиса МККК в Ростове легитимизирует депортацию украинцев

Международный комитет Красного Креста на днях обратился в российский МИД за разрешением открыть свой офис в Ростове-на-Дону. Это нужно якобы для более эффективной работы на востоке Украины.

Однако очевидно, что Россия использовала Красный Крест. Украина отрицательно отреагировала на такое желание.

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Открытие офиса МККК в Ростове легитимизирует депортацию украинцев

Так, сейчас Комитет по правам человека выступил категорически против того, чтобы Международное общество Красного Креста открывало офис в Ростове-на-Дону.

Это не только будет способствовать легитимизации "гуманитарных коридоров" на территории Российской Федерации, но и станет своеобразной поддержкой для принудительного похищения граждан Украины и вывоза их на территорию государства-агрессора,

– говорится в сообщении.

Комитет также призывает руководство Международного общества Красного Креста изменить свое решение и не поддерживать принудительный вывоз украинцев на территорию врага.

Удивительная позиция Красного креста

Напомним, что глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер просит российские власти разрешить открыть офис в Ростове-на-Дону, чтобы оказывать там гуманитарную помощь мирным жителям, которые бегут из горячих точек в Украине.

В то же время украинцы массово призывают прекратить поддерживать Международный комитет Красного Креста (ICRC) и не посылать пожертвования организации.

Кроме того, украинские власти просят Красный Крест вывезти тысячи тел оккупантов в Россию, ведь российские власти не сообщают своим гражданам о человеческих потерях в войне против Украины.

Кстати – Украина выступает против открытия офиса Красного Креста в Ростове: смотрите видео