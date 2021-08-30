В Верховном суде продолжаются отставки судей

Еще двое судей Верховного Суда 30 августа подали в отставку. Речь идет о судьях Кассационного административного суда в составе Верховного суда Светлане Вус и Василии Огурецком.

Их заявления на увольнение уже получил высший совет правосудия. Вопрос отставки Вус и Огурецкого рассмотрят на заседании ВСП, которое состоится 2 сентября.

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Это не первая отставка судьи ВС и, по данным СМИ, не последняя. Предварительно, в ближайшее время еще один судья Верховного суда уйдет в отставку. Говорится о Владимире Британчуке.

В Верховном суде образовался кадровый кризис

И Вус, и Огурецкий являются опытными служителями Фемиды. Светлана работает в Верховном Суде с 1996 года, то есть уже 25 лет. А ее коллега Василий Огурецкий работал 22 года судьей Апелляционного суда Донецкой области. В Верховном суде он работает с ноября 2017 года.

Массовая отставка судей Верховного Суда происходит на фоне острого кадрового кризиса в судах. Недавно Высший совет правосудия и Государственная судебная администрация не смогли найти судей для административной апелляции.

Добавим, ранее судья Николай Гусак подал в отставку из Верховного Суда. Он стал пятым судьей ВСУ, который за последний год подал в отставку.