Верховный Суд с помощью мема пожаловался на давление со стороны СНБО
Источник:фейсбук Верховного суда
Верховный суд с помощью мема пожаловался на давление со стороны СНБО. Там отметили, что так они ответили на слова секретаря СНБО Алексея Данилова.
В суде написали, что они постоянно защищают верховенство права, демократию и права человека. Об этом написали на фейсбуке суда.
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Верховный суд опубликовал мем об СНБО
Верховный Суд в очередной раз напоминает, что любой орган государственной власти или должностное лицо, публично и безосновательно критикующие судебную власть, сознательно подрывают основы государственности, нарушают принцип распределения государственной власти и нивелируют ежедневные усилия тысяч судей в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина,
– заявили в суде.
В пресс-центре суда в комментарии изданию Liga.net рассказали, что это был ответ секретарю СНБО Алексею Данилову, назвавшему судебную власть "корпорацией". Это произошло во время интервью.
Верховный суд ответил на заявление Данилова / Фото из фейсбука Верховного суда
Кратко о заявлении Алексея Данилова
- 25 октября Алексей Данилов в интервью изданию "РБК-Украина" назвал судебную власть "корпорацией". В частности, секретарь СНБО сказал: "Судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для нашей страны, чем олигархи".
- Он также заявил, что "они любой вопрос могут отложить, перенести, поднять, ускорить, замедлить. И они к этому относятся философски, они так видят".
- В этом же интервью Данилов заявил о "втором вопросе": "У нас абсолютно отсутствует анализ принятия судебных решений. Потому что в одном и том же решении, но в разной интерпретации вы увидите условно от +100 до -100, хотя они будут абсолютно зеркальные. Это большая проблема".