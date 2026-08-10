Верховный суд России снял антивоенную партию "Яблоко" с выборов в Госдуму

Верховный суд России принял решение об отмене регистрации федерального списка партии "Яблоко" на предстоящих выборах в Государственную думу. Инициатором снятия оппозиционной политсилы выступила прокремлевская партия "Родина", поддержанная Генеральной прокуратурой, Центризбиркомом и Росфинмониторингом.

Представители "Яблока" отвергают все обвинения, называя их абсурдными, и готовятся обжаловать этот вердикт. Об этом пишет Русская служба BBC News.

Что происходило на судебном заседании по делу о снятии "Яблока" с выборов?

Судебное заседание, видеотрансляция которого велась на странице Верховного суда России в социальной сети "ВКонтакте", завершилось удовлетворением иска "Родины".

Пресс-служба "Яблока" сразу сообщила, что это решение будет обжаловано. С утра у здания суда выстроилась очередь из людей, пришедших поддержать оппозиционную партию. По данным пресс-службы, собралось около 500 человек, преимущественно молодежь, однако весь день они провели у стен суда, поскольку в зал заседаний удалось попасть лишь немногим.

Исковое заявление "Родины" в отношении "Яблока" состояло из трех основных частей. В первом блоке истцы указывали на нарушение прав интеллектуальной собственности в агитационных материалах. Претензии касались использования песен "Пусть всегда будет солнце" и "Только бы не было войны" без согласия правообладателей, а также эмблем других парламентских партий.

Отдельно истцы обратили внимание на визуальный контент: они утверждали, что заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев должен был дать разрешение на переработку своего снимка, а фото председателя ЦИК Эллы Памфиловой было опубликовано без указания автора.

Также упоминались фотографии блогерши Виктории Бони, кадр из фильма Сергея Бондарчука "Война и мир" и даже символ самой партии "Яблоко" – голубь, который якобы был заимствован из онлайн-библиотеки Flaticon с нарушением условий использования.

Второй блок обвинений касался финансирования избирательной кампании. В иске утверждалось, что публикации в поддержку "Яблока" на площадках "иноагентов" и в зарубежных соцсетях были оплачены, а их продвижение обошлось в более чем 88 миллионов рублей.

Третья часть иска содержала обвинения в поддержке "международного ЛГБТ-движения", признанного в России экстремистским.

Представитель "Родины" в суде заявил, что призыв "Яблока" немедленно прекратить огонь между Россией и Украиной и заключить мирный договор является призывом к нарушению территориальной целостности России.

Представитель Генпрокуратуры на заседании заявил: "Есть основания для удовлетворения искового заявления".

В ЦИК подтвердили "обоснованность" доводов о нарушении законодательства об интеллектуальной собственности. Представитель Росфинмониторинга утверждал, что на счета лиц из федерального списка "Яблока" и контрагентов партии "поступали деньги из иностранных источников".

Юристы "Яблока" категорически отвергли эти обвинения. Юрист Гаджи Алиев подчеркнул, что партия не получала средств из иностранных источников, а деньги перечислялись в качестве пожертвований от россиян, которые, в свою очередь, получили их из-за рубежа.

Председатель партии Николай Рыбаков во время выступления в суде заявил, что "Родина" пытается вменить им в вину сам факт отличия их программы от программ оппонентов.

Истец дошел до абсурдного утверждения, будто лозунг "за мир и перемены" унижает достоинство тех, кто голосует за другие партии. Истец предлагает снять "Яблоко" с выборов, но тогда в России станет невозможным идеологическое и политическое многообразие. Фактически истец требует от Верховного суда отвергнуть Конституцию России,

– сказал Рыбаков.

Он добавил, что список партии был зарегистрирован ЦИК после проверки всех документов, а вместо доказательств истец представил "личные выдумки и вырванные из контекста цитаты".

Кандидат из федерального списка и юрист партии Виталий Исаков ответил на обвинения в нарушении авторских прав. Он отметил, что истец не сослался ни на одну норму права, а указанные материалы выходили задолго до начала избирательной кампании – в 2012, 2017, 2018 и 2023 годах.

В заключение Исаков подчеркнул, что при такой трактовке авторского права единственным безопасным источником для цитирования останутся лишь законы и подзаконные акты.

Как в партии "Яблоко" отреагировали на решение суда?

На решение Верховного суда России отреагировал председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Он заявил, что снятие с выборов партии с программой "За мир и свободу!" без каких-либо реальных оснований – это "саморазоблачение политической системы".

"Это решение говорит о важности нашей программы гораздо больше, чем любые официальные результаты выборов. Очевидно, что спрос на мир и свободу сегодня оказался значительно сильнее, чем предполагала власть", – написал Явлинский.

Он также подчеркнул, что отстранение "Яблока" от выборов означает "отказ от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы".

Мы не согласны с принятым решением и будем его обжаловать. Мы рассчитываем, что апелляционная инстанция отменит решение о снятии "Яблока" с выборов. Мы надеемся, что власть учтет общественный запрос на мир, свободу и жизнь без страха и изменит свою политику. Речь идет не о судьбе "Яблока" – речь идет о судьбе России,

– резюмировал Явлинский.

Тем временем сторонники "Яблока" встретили решение Верховного суда о снятии партии с выборов криками "Позор!". В свою очередь, сотрудники полиции потребовали, чтобы те, кто собрался у здания Верховного суда, разошлись.

У вас есть две минуты, чтобы разойтись. Забирать вас из военкоматов потом никто не будет,

– прокричал один из полицейских в громкоговоритель.

Сторонники партии "Яблоко" выкрикивали "Позор!" из-за решения суда: смотрите видео

Что говорят об ситуации со снятием партии "Яблоко" с выборов эксперты?

Электоральный эксперт Андрей Бузин прокомментировал иск как "обычную политтехнологическую меру, характерную для российских выборов".

Он отметил, что иск подал участник с рейтингом менее 1%, у которого нет шансов на победу.

Иск составлен в характерном стиле, что применяется в случаях, когда аргументов не хватает,

– добавил эксперт.

Претензии относительно интеллектуальной собственности он назвал надуманными.

"Приведенные в качестве примеров изображения голубей не являются точной копией оригиналов, а истец должен был бы знать, что все голуби похожи друг на друга", – иронизировал Бузин.

Обвинения в превышении избирательного фонда он назвал произвольными предположениями без доказательств.

Первое предположение – произвольная, ничем не подтвержденная оценка расходов на размещение материалов в сети Интернет. Это известный юридический прием: берутся произвольные расценки на агитационные материалы – а в данном случае речь идет даже не об агитационных материалах – и умножаются на тираж. Второе предположение – о том, что "Яблоко" оплатило эти расходы,

– пояснил он.

Тезисы об экстремизме Бузин также раскритиковал, отметив, что логика истца, приравнивающая призывы к миру к нарушению территориальной целостности, абсурдна.

Электоральный юрист Станислав Андрейчук ранее отмечал, что именно обвинения в нарушении авторского права являются наиболее опасными из-за отсутствия четких норм в законе.

"Решение суд будет принимать однозначно не в правовом поле", – прогнозировал эксперт.

Что было известно ранее?

Федеральный список "Яблока" из 269 человек был зарегистрирован 29 июля, однако самых известных партийцев в нем не было. Десятки представителей партии лишились возможности баллотироваться из-за дел об "экстремистской символике" или статуса "иноагентов".

Заместитель председателя партии Лев Шлосберг находится в СИЗО, а Максим Круглов приговорен к 7 годам колонии по обвинению в "военных фейках".

Партия шла на выборы с программой из 43 слов, в которой содержалась строка "за соглашение о прекращении огня, дипломатию и достижение мира".

6 августа проголосовать за "Яблоко" призвала Юлия Навальная, но партия дистанцировалась от этой кампании, опасаясь снятия с выборов.

Несмотря на это, 7 августа "Родина" подала иск, а ее лидер Алексей Журавлев назвал оппонентов "национальными предателями". В "Яблоке" эти заявления назвали клеветническими и пообещали подать встречный иск о защите деловой репутации партии.