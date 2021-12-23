Верховный Суд вызывает Зеленского по иску Порошенко

Петр Порошенко подал иск против Владимира Зеленского. Теперь действующий президент вызывается на судебное заседание.

Об этом в своем фейсбуке сообщил Игорь Головань, адвокат пятого украинского президента. "Повестка Президенту Зеленскому. Публикую раньше времени", – написал он.

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Что сообщил защитник Порошенко

В обнародованном документе говорится, что Зеленского действительно вызывают в Верховный суд. Все из-за иска, который против действующего президента подал Порошенко. Административное дело касается "признание его бездействия противоправным и обязательство совершить определенные действия".

Судебное заседание состоится 28 февраля. Предварительно оно должно начаться в 15.00. Председательствующей судьей назначили Гончарову Ирину Анатольевну.



Адвокат Порошенко показал фото повестки / Фото с фейсбук-страницы

Ранее Порошенко объявили о подозрении

Накануне пятому украинскому президенту объявили о подозрении в уголовном производстве по углю с оккупированного Донбасса. Правоохранители полагают, что он мог находиться в сговоре с высшим руководством России.

Подозрение не смогли передать лично, поскольку политик сейчас находится не в Украине. Впрочем, 23 декабря лидер "Европейской солидарности" был вызван на допрос в ГБР.

Поскольку он за границей, то не смог туда прийти, о чем предупредил в видеообращении. В ведомство наведались адвокаты Порошенко.