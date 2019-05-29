Верховный Суд отказался рассматривать законность назначения Богдана главой АП

Производство по делу о назначении Андрея Богдана главой Администрации Президента Украины не начинать. Такое решение принял Верховный суд Украины 29 мая, ведь истец по делу – не имел права этот иск подавать.

Что не понравилось ВС в иске против назначения Богдана

Реализация предусмотренного Конституцией и законами Украины права на судебную защиту предполагает, что нарушение, о котором утверждает истец, является обоснованным, реальным, касается индивидуальных прав или интересов лица, которое на эти нарушения указывает.

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Об этом говорится в заключении Верховного суда по иску об отмене указа президента от 21 мая о назначении Андрея Богдана руководителем Администрации Президента, пишет пресс-служба ВС.

Истец обратился в ВС с указанием на то, что указ Зеленского при назначении Богдана не соответствует требованиям Закона Украины "Об очистке власти". Однако суд установил, что данный указ не касается истца.

Иными словами, указ Зеленского "не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском".

Аналогичные правовые заключения суд уже высказывал не менее 5 раз только в течение 2018-2019 годов. В Верховном суде считают, что оснований, чтобы начинать производство по данному административному делу – нет.



Андрей Богдан уверяет, что его назначение главой АП не нарушает законодательство

Почему разгорелся скандал вокруг назначения Богдана главой АП

Владимир Зеленский назначил адвоката Игоря Коломойского Андрея Богдана главой Администрации Президента во второй день своего президентства, 21 мая. Сразу начали вестись споры, законен ли этот указ. Ведь, как свидетельствует биография юриста, Богдан работал на высоких должностях во времена президента-беглеца Виктора Януковича. А значит – подпадает под запрет занимать государственные должности и должность главы АП.

Правовой спор возник из-за того, что при принятии закона "Об очистке власти" должности главы АП и его заместителей вывели из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана главой АП выглядит законным. Но это отрицает автор закона о люстрации Татьяна Козаченко. Мол, перечень должностей, которые не может занимать лицо, подпадающее под люстрацию, есть во 2 статье закона, и там есть должность главы Администрации Президента.

Сам Богдан утверждает, что попал под закон о люстрации несправедливо. По его словам, он "закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила 2 миллиарда гривен в год". Также глава АП рассказал, что Зеленский именно его назначил на эту должность, поскольку он имеет большой опыт бюрократической, юридической работы и адвокатской работы, вместе с тем в команде действующего гаранта нет другой такой личности.

Между тем в Минюсте объявили проверку Богдана и его заместителей. Если они увидят нарушение требований закона при назначении Богдана, окончательное решение будет принимать суд. Заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, со своей стороны, отметил, когда Конституционный суд вынесет решение, что Богдан должен подпадать под люстрацию, Владимир Зеленский в тот же день освободит его от должности.

Важные назначения Владимира Зеленского:



Назначение Зеленского: инфографика 24 канала