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      Верховний Суд відмовився розглядати законність призначення Богдана головою АП

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      Верховний суд України, ілюстративне фото
      Верховний суд України, ілюстративне фото / court.gov.ua

      Провадження у справі щодо призначення Андрія Богдана главою Адміністрації Президента України не розпочинати. Таке рішення прийняв Верховний суд України 29 травня, адже позивач у справі – не мав права цей позов подавати.

      Що не сподобалося ВС у позові проти призначення Богдана

      Реалізація передбаченого Конституцією та законами України права на судовий захист передбачає, що порушення, про яке стверджує позивач, є обґрунтованим, реальним, стосується індивідуальних прав або інтересів особи, яка на ці порушення вказує. 

      Читайте також: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

      Про це йдеться у висновку Верховного суду щодо позову про скасування указу президента від 21 травня призначення Андрія Богдана керівником Адміністрації Президента, пише прес-служба ВС.

      Позивач звернувся до ВС з вказівкою та не, що указ Зеленського щодо призначення Богдана не відповідає вимогам Закону України "Про очищення влади". Однак суд встановив, що даний указ не стосується позивача.

      Іншими словами, указ Зеленського "не породжує для позивача права на захист, тобто права на звернення із цим адміністративним позовом".

      Аналогічні правові висновки суд уже висловлював щонайменше 5 разів тільки протягом 2018-2019 років. У Верховному суді вважають, що підстав, аби розпочинати провадження в даній адміністративній справі – немає.

      Богдан
      Андрій Богдан запевняє, що його призначення головою АП не порушує законодавства

      Чому розгорівся скандал навколо призначення Богдана головою АП

      Володимир Зеленський призначив адвоката Ігоря Коломойського Андрія Богдана головою Адміністрації Президента у другий день свого президентства, 21 травня. Одразу почали точитися суперечки, чи законним є цей указ. Адже, як свідчить біографія юриста, Богдан працював на високих посадах за часів президента-втікача Віктора Януковича. А отже – підпадає під заборону обіймати державні посади й посаду голови АП.

      Правова суперечка виникла через те, що під час ухвалення закону "Про очищення влади" посади голови АП та його заступників вивели з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП виглядає законним. Але це заперечує авторка закону про люстрацію Тетяна Козаченко. Мовляв, перелік посад, які не може обіймати особа, що підпадає під люстрацію, є у 2 статті закону, і там є посада голови Адміністрації Президента.

      Сам Богдан переконує, що потрапив під закон про люстрацію несправедливо. За його словами, він "закрив одну дуже корупційну схему, яка виводила 2 мільярди гривень у рік". Також голова АП розповів, що Зеленський саме його призначив на цю посаду, оскільки він має великий досвід бюрократичної, юридичної роботи та адвокатської роботи, натомість у команді чинного гаранта немає іншої такої особи.

      Тим часом у Мін'юсті оголосили перевірку Богдана та його заступників. Якщо вони побачать порушення вимог закону щодо призначення Богдана, остаточне рішення ухвалюватиме суд. Заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка, зі свого боку, зазначив, коли Конституційний суд винесе рішення, що Богдан має підпадати під люстрацію, то Володимир Зеленський того ж дня звільнить його з посади.

      Важливі призначення Володимира Зеленського:

      Зеленський
      Призначення Зеленського: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Зеленський подав у Раду законопроект про імпічмент президента – текст
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      Теги: Новини України Андрій Богдан Адміністрація Президента Верховний суд України Призначення Зеленського
      Джерело: 24 канал
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