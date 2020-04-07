Верить в то, что Коломойский отступится – наивно, – журналист

Об "антиколомойском" законе, COVID-19 в Беларуси, России и Италии – в программе "Полет.бюро" рассказали политический обозреватель Иван Верстюк, заместитель главного редактора "Украинской правды" Евгений Будерацкий, журналисты Игорь Яковенко и Валерий Калиновский, нардеп Лада Булах, активист из Нью-Йорка Алексей Прокопенко, и президент культурной ассоциации "Надежда" Галина Сторожук.

Эксперты заверили, что Игорь Коломойский не прекратит борьбу за "Приватбанк" после того, как Верховная Рада проголосует за "антиколомойский" законопроект.

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"Игорь Валерьевич такой человек, что это может быть вопрос торга, а не принципа. Сейчас это вопрос принципа. "Приватбанк" его интересует и как деньги, и как принципиальная история, в которой его "кинули" еще предшественники – Петр Алексеевич (Порошенко – 24 канал) и его команда", – сказал заместитель главного редактора "Украинской правды" Евгений Будерацкий.

Журналист также отметил, что многое в этой истории зависит от Президента Украины Владимира Зеленского.

Если Зеленский пойдет к Игорю Валерьевичу на переговоры, то это может стать историей для продолжения развития принятия этого закона. Однако верить в то, что Коломойский просто так отступится – наивно,

– объяснил Будерацкий.

Политический обозреватель Иван Верстюк также поддержал эту мысль и добавил, что Коломойский сейчас в отчаянии, ведь у него сейчас проблемы.

"Политическое время может пройти мимо него. В бизнесе дела обстоят плохо. Авиакомпания МАУ, один из его ключевых активов, простаивает и трудно сказать, что она избежит банкротства. Поэтому Коломойскому принципиально удержаться "на плаву" и сохранить контроль над частью фракции "Слуга народа", чтобы в какой-то способ нарастить свой капитал как в бизнесе, так и в государственных органах власти", – отметил Верстюк.



Иван Верстюк и Евгений Будерацкий в эфире программы "Полит.бюро" / Фото: скриншот из видео

О COVID-19 в России

По разным прогнозам, из-за пандемии в России предусматривают от 9 до 30 миллионов безработных. Кроме этого, несколько миллионов мигрантов сейчас находятся в жутком положении. Это тот гибридный федерализм, который "накрыл" Россию. Об этом рассказал российский журналист Игорь Яковенко.



Игорь Яковенко в эфире программы "Полит.бюро" / фото: скриншот из видео

"Когда до конца апреля 2020 года у миллионов людей, я думаю, что это десятки миллионов, закончатся средства для существования, вот тогда появится бесстрашие. Я думаю, что до этого вера тоже закончится. Думаю, что Россию ждут тяжелые времена", – заверил журналист.

Больше о ситуации с СOVID-19 в России – читайте здесь

О вероятном карантине в Беларуси

В Беларуси зафиксировано 700 случаев заболевания COVID-19. Несмотря на такую цифру, президент страны Александр Лукашенко уверен, что паниковать не нужно и никакого вируса нет. Сами граждане главе государства не очень верят и требуют ввести в стране строгие карантинные ограничения.

Лукашенко говорит бодро, что вируса не видно, поэтому и не страшно – идет и играет себе в хоккей, готовится к параду Победы. Однако все равно белорусы опасаются,

– рассказал журналист из Беларуси Валерий Калиновский.

Белорусский журналист Валерий Калиновский / Фото: скриншот с видео

Больше о том, почему в Беларуси не вводится общенациональный карантин – читайте здесь

О "парламентском болоте"

Владимир Зеленский сейчас обладает достаточным контролем над партией "Слуга народа" и может влиять на ее решение. Однако во фракции образовалась группа, которую очень трудно контролировать. Политический обозреватель Иван Верстюк называет это "парламентским болотом".

Но надо понимать, что в "Слуге народа" образовалось "парламентское болото" – это выражение, которое появилось во французском парламентаризме. То есть это те люди, которые очень плохо контролируемы,

– заявил он.



Иван Верстюк / Фото: detector.media

О части нардепов из фракции "Слуга народа", которых трудно контролировать – читайте здесь