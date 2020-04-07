Вірити в те, що Коломойський відступиться – наївно, – журналіст

Про "антиколомойський" закон, COVID-19 у Білорусі, Росії та Італії – в програмі "Політ.бюро" розповіли політичний оглядач Іван Верстюк, заступник головного редактора "Української правди" Євген Будернацький, журналісти Ігор Яковенко та Валерій Калиновський, нардепка Лада Булах, активіст з Нью-Йорку Олексій Прокопенко, та президентка культурної асоціації "Надія" Галина Сторожук.

Експерти запевнили, що Ігор Коломойський не припинить боротьбу за "Приватбанк" після того, як Верховна Рада проголосує за "антиколомойський" законопроєкт.

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"Ігор Валерійович така людина, що це може бути питання торгу, а не принципу. Зараз це питання принципу. "Приватбанк" його цікавить і як гроші, і як принципова історія, в якій його "кинули" ще попередники – Петро Олексійович (Порошенко – 24 канал) і його команда", – сказав заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький.

Журналіст також зазначив, що багато у цій історії залежить від Президента України Володимира Зеленського.

Якщо Зеленський піде до Ігоря Валерійовича на перемовини, то це може стати історією для продовження розвитку прийняття цього закону. Однак вірити в те, що Коломойський просто так відступиться – наївно,

– пояснив Будерацький.

Політичний оглядач Іван Верстюк також підтримав цю думку та додав, що Коломойський зараз у відчаї, адже у нього зараз проблеми.

"Політичний час може пройти повз нього. У бізнесі справи йдуть погано. Авіакомпанія МАУ, один з його ключових активів, простоює і важко сказати, що вона уникне банкрутства. Тому Коломойському принципово утриматися "на плаву" і зберегти контроль над частиною фракції "Слуга народу", аби у якийсь спосіб наростити свій капітал як в бізнесі, так і в державних органах влади", – зауважив Верстюк.



Іван Верстюк та Євген Будерацький в ефірі програми "Політ.бюро" / Фото: скриншот з відео

Про COVID-19 у Росії

За різними прогнозами, через пандемію в Росії передбачають від 9 до 30 мільйонів безробітних. Крім цього, декілька мільйонів мігрантів зараз перебувають в моторошному становищі. Це той гібридний федералізм, який "накрив" Росію. Про це розповів російський журналіст Ігор Яковенко.



Ігор Яковенко в ефірі програми "Політ.бюро" / Фото: скриншот з відео

"Коли до кінця квітня 2020 року у мільйонів людей, я думаю, що це десятки мільйонів, закінчаться засоби для існування, ось тоді з’явиться безстрашшя. Я думаю, що до цього віра теж закінчиться. Думаю, що Росію чекають тяжкі часи", – запевнив журналіст.

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Про ймовірний карантин у Білорусі

У Білорусі зафіксовано 700 випадків захворювання на COVID-19. Попри таку цифру, президент країни Олександр Лукашенко впевнений, що панікувати не потрібно і ніякого вірусу немає. Самі громадяни главі держави не дуже вірять та вимагають ввести в країні суворі карантинні обмеження.

Страх у людей є. Лукашенко говорить бадьоро, що вірусу не видно, тому й не страшно – йде і грає собі в хокей, готується до параду Перемоги. Однак все одно білоруси остерігаються",

– розповів журналіст з Білорусі Валерій Калиновський.



Білоруський журналіст Валерій Калиновський / Фото: скриншот з відео

Більше про те, чому в Білорусі не вводять загальнонаціональний карантин – читайте тут

Про "парламентське болото"

Володимир Зеленський наразі володіє достатнім контролем над партією "Слуга народу" та може впливати на її рішення. Однак у фракції утворилась група, яку дуже важко контролювати. Політичний оглядач Іван Верстюк це "парламентським болотом".

Але треба розуміти, що у "Слузі народу" утворилось "парламентське болото" – це вислів, який з'явився у французькому парламентаризмі. Тобто це ті люди, які дуже погано контрольовані",

– заявив він.



Іван Верстюк / Фото: detector.media