Білоруси бояться вірусу і вимагають карантину, – журналіст про скандальні заяви Лукашенка

У Білорусі зафіксовано 700 випадків захворювання на COVID-19. Попри таку цифру, президент країни Олександр Лукашенко впевнений, що панікувати не потрібно і ніякого вірусу немає. Самі громадяни главі держави не дуже вірять та вимагають ввести в країні суворі карантинні обмеження.

Журналіст з Білорусі Валерій Калиновський запевнив, що 150 тисяч білорусів вже підписали петицію за те, щоб у країні запровадили карантин.

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"Страх у людей є. Лукашенко говорить бадьоро, що вірусу не видно, тому й не страшно – йде і грає собі в хокей, готується до параду Перемоги. Однак все одно білоруси остерігаються", – розповів Калиновський.

За його словами, у Білорусі зараз діють певні обмеження у роботі нічних клубів, ресторанів та інших закладів. Однак загальнонаціонального карантину досі не запровадили. Попри це, громадяни побоюються та намагаються самостійно вберегтись від смертельної недуги: носять маски та менше виходять на вулицю.

Це такий народний карантин – для тих, хто боїться,

– сказав Валерій Калиновський.

Він зазначив, що заяви Лукашенка про те, що вірусу немає і в країні все гаразд громадяни вважають неадекватними.

"Це випробування у політичній кар'єрі Лукашенка, адже у порівнянні з більшістю країн цивілізованого світу він впевнений, що недуга не діятиме так страшно (у Білорусі – 24 канал). Та через те, що люди бояться, він вимушений йти на поступки суспільній думці", – запевнив Калиновський.

Зверніть увагу! Олександр Лукашенко не раз заявляв, що вірусу COVID-19 не існує, а тому білорусам не потрібно хвилюватися. Ситуацію з пандемією називає "коронапсихозом". Натомість радить їсти сметанне масло і частіше бувати на свіжому повітрі. Також Лукашенко запевнив, що корисно для профілактики випивати трішки горілки та ходити у сауну.

Журналіст Калиновський заявив, що державні ЗМІ Білорусі намагаються не висвітлювати заяви Лукашенка про COVID-19, аби не провокувати суспільство. Однак коли люди все ж дізнаються про це з інших джерел – обурюються. Найбільш обурені медики.

"Завдяки недолугій політиці влади вони стають першими перед загрозою зараження. Є вже й ті медики, які заразилися і навіть померли від недуги", – наголосив Калиновський.

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