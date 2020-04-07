Карантин за годину можна ввести, а жерти що будемо? – Лукашенко про коронавірус

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре агресивно відреагував на пропозиції ввести у країні карантин. Так, лише за короткий час на сайті президента зареєстрували щонайменше 4 петиції, які стосуються введення обмежень через коронавірус.

Розмова про карантин зайшла на нараді президента щодо поставок у країни нафти. Частина з його палкої промови про коронавіррус навіть потрапила у звіт пресслужби голови держави.

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Він (президент – 24 канал) звернув увагу, що в пріоритеті повинна бути продовольча безпека країни. "Завдання номер один, і важливіше її немає. Як у нас тут просторікують колом: карантин, комендантська година і інше ...,

– заявив Лукашенко.

Однак там бракує продовження речення, у якому йдеться про "жерти". Цей вислів зафіксували камери та навіть показали на каналі Білорусь 1.

А продовження виглядає ось так:

Бо, як у нас тут просторікують колом: карантин, комендантська година і інше. Слухайте, це найпростіше, це ми зробимо протягом доби, але жерти що будемо?

Наразі у Білорусі зафіксовано 700 випадків коронавірусу, 13 людей померли 53 – видужали.

Про карантин у Білорусі розмови йдуть уже не перший день. Наприклад, на сайті президента громадяни Білорусі реєструють відповідні петиції та активно їх підтримують. З останніх є такі:

Про введення карантину у школах і організацію дистанційного навчання до кінця навчального року.

Усунути обмеження на надання і використання безоплатної допомоги, в тому числі що спрямовується для боротьби з COVID-19.

Посилити заходи проти коронавирусу в Білорусі.

З метою запобігання поширенню коронoвірусу вимагаємо вжити заходів щодо істотного зниження переповненості громадського транспорту в години пік.

Карантин і Білорусь