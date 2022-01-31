Верят, что война с США, – российский политик о настроениях россиян относительно вторжения
Источник:24 канал
Россия может начать полномасштабное вторжение в Украину Однако новый этап российско-украинской войны не особенно интересует россиян.
Война России с Украиной не популярна. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.
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Гозман: Россияне сильно не любят США
Политик предположил, что в случае полномасштабной атаки Кремля россияне подумают, что Россия воюет не с Украиной, а с американцами. Главным врагом для России является именно США.
Люди сильно не любят США. В то, что Украина угрожает нам (России – 24 канала) мало кто верит. То, что угрожают США, верит большинство. Именно поэтому это война с американцами,
– подчеркнул Гозман.
Он также отметил, что в России никто не желает войны. "Люди хотят не войны, а именно победы", – объяснил Гозман и сказал, что на это влияние имеет немецкая пропаганда Второй мировой войны.Обратите внимание! ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
"То, что называется "победобесие" выработало ощущение о войне как празднике. Вылетают ракеты, нас встречают с цветами, а потом парад победы. Люди забыли, что имели 4 года страдания. Об этом люди сейчас не помнят, а им кажется, что с вами (Украиной – 24 канал) будет так же легко. С вами легко не будет", – рассказал оппозиционный политик.
Что такое "победобесие""Победобесие" является интернет-мемом и обобщающим названием гипертрофированной "победной" истерии, а также "культа Победы" в путинской России. Понятие направлено на самоотверженность идеи "русского мира".
Гозман объяснил позицию россиян по поводу вероятного вторжения: смотрите видео
Вторжение России: последние заявления
- Издание The New York Times сообщило, что масштабные санкции, которыми США угрожают России в случае ее вторжения в Украину, могут разрушить экономику страны-агрессора. Ограничения повлекут за собой обвал рубля, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники.
- Посол Украины в США заявила, если Россия решится на вторжение, то не остановится только на Украине. Москва прибегнет к атаке на европейскую демократию.
- Алексей Резников предположил, что Россия не удержит новую оккупированную территорию во время возможной усиленной атаки. Это невозможно из-за опыта и готовности военных Украины.