Верят, что война с США, – российский политик о настроениях россиян относительно вторжения

Россия может начать полномасштабное вторжение в Украину Однако новый этап российско-украинской войны не особенно интересует россиян.

Война России с Украиной не популярна. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

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Гозман: Россияне сильно не любят США

Политик предположил, что в случае полномасштабной атаки Кремля россияне подумают, что Россия воюет не с Украиной, а с американцами. Главным врагом для России является именно США.

Люди сильно не любят США. В то, что Украина угрожает нам (России – 24 канала) мало кто верит. То, что угрожают США, верит большинство. Именно поэтому это война с американцами,

– подчеркнул Гозман.

Он также отметил, что в России никто не желает войны. "Люди хотят не войны, а именно победы", – объяснил Гозман и сказал, что на это влияние имеет немецкая пропаганда Второй мировой войны.

ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

"То, что называется "победобесие" выработало ощущение о войне как празднике. Вылетают ракеты, нас встречают с цветами, а потом парад победы. Люди забыли, что имели 4 года страдания. Об этом люди сейчас не помнят, а им кажется, что с вами (Украиной – 24 канал) будет так же легко. С вами легко не будет", – рассказал оппозиционный политик.

Что такое "победобесие" "Победобесие" является интернет-мемом и "Победобесие" является интернет-мемом и обобщающим названием гипертрофированной "победной" истерии, а также "культа Победы" в путинской России. Понятие направлено на самоотверженность идеи "русского мира".

Гозман объяснил позицию россиян по поводу вероятного вторжения: смотрите видео

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