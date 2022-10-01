Путин сейчас находится в том состоянии, что и Гитлер в апреле 1945 года, – российский журналист

Путинский электорат действительно верит, что Россия может победить в войне, хотя их становится все меньше. В то время как значительная часть администрации российского президента и депутатов понимает, как на самом деле все закончится для их страны.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, из-за маски восхищения Путиным у российских депутатов заметно проступает страх.

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Путин понимает, что проиграл, но пытается идти до конца

Так, во время речи российского президента, определенная часть его приспешников откровенно скучала, а некоторые воздерживались от аплодисментов своему хозяину.

"Значительная часть администрации президента, определенная часть депутатов и чиновников прекрасно понимают, куда все двигается", – отметил российский оппозиционный журналист.

Путин находится в том состоянии, что и Гитлер в апреле 1945 года,

– подчеркнул Яковенко.

То есть, частично российский президент понимает, что проиграл войну в Украине. Впрочем, все еще пытается идти до конца в надежде, что сможет победить.

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Последние бессмысленные заявления Путина

На фоне церемонии подписания так называемых "договоров" об аннексии украинских территорий Владимир Путин второй раз за последние несколько дней решил обратиться к россиянам. В своей речи российский президент сделал несколько очередных безумных заявлений.

Да, он обвинил мир в расизме и недемократичности, выдвинув тезис, будто русофобия является "расизмом". Путин обвинил Запад в якобы разделении мира на вассалов и изгнанников, намекая, что вроде бы по непонятным причинам Россия стала изгнанником.

Более того, глава Кремля нашел новое оправдание своей кровавой войне. Теперь он называет ее "битвой за Россию". По его словам, оккупанты защищают российских детей от порабощения и каких-то ужасных экспериментов. Однако традиционно не уточнил, кто им угрожает.

Кроме того, чтобы как-то оправдать свой ядерный шантаж, Путин заявил, что это США "создали прецедент". Российский президент напомнил Соединенным Штатам, что они дважды использовали ядерное оружие и вроде бы сами стали примером для аналогичных действий.

Заметим, что в Офисе Президента прокомментировали заявления Путина об аннексии. В частности, его глава Андрей Ермак подчеркнул, что наша страна не будет обращать внимания на тех, кому "пора пить таблетки", а ВСУ продолжат освобождать временно оккупированные Россией территории, ведь Украина – единая.