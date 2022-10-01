Путин сейчас находится в том состоянии, что и Гитлер в апреле 1945 года, – российский журналист
Путинский электорат действительно верит, что Россия может победить в войне, хотя их становится все меньше. В то время как значительная часть администрации российского президента и депутатов понимает, как на самом деле все закончится для их страны.
Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, из-за маски восхищения Путиным у российских депутатов заметно проступает страх.
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Путин понимает, что проиграл, но пытается идти до конца
Так, во время речи российского президента, определенная часть его приспешников откровенно скучала, а некоторые воздерживались от аплодисментов своему хозяину.
"Значительная часть администрации президента, определенная часть депутатов и чиновников прекрасно понимают, куда все двигается", – отметил российский оппозиционный журналист.
Путин находится в том состоянии, что и Гитлер в апреле 1945 года,
– подчеркнул Яковенко.
То есть, частично российский президент понимает, что проиграл войну в Украине. Впрочем, все еще пытается идти до конца в надежде, что сможет победить.
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Последние бессмысленные заявления Путина
- На фоне церемонии подписания так называемых "договоров" об аннексии украинских территорий Владимир Путин второй раз за последние несколько дней решил обратиться к россиянам. В своей речи российский президент сделал несколько очередных безумных заявлений.
- Да, он обвинил мир в расизме и недемократичности, выдвинув тезис, будто русофобия является "расизмом". Путин обвинил Запад в якобы разделении мира на вассалов и изгнанников, намекая, что вроде бы по непонятным причинам Россия стала изгнанником.
- Более того, глава Кремля нашел новое оправдание своей кровавой войне. Теперь он называет ее "битвой за Россию". По его словам, оккупанты защищают российских детей от порабощения и каких-то ужасных экспериментов. Однако традиционно не уточнил, кто им угрожает.
- Кроме того, чтобы как-то оправдать свой ядерный шантаж, Путин заявил, что это США "создали прецедент". Российский президент напомнил Соединенным Штатам, что они дважды использовали ядерное оружие и вроде бы сами стали примером для аналогичных действий.
Заметим, что в Офисе Президента прокомментировали заявления Путина об аннексии. В частности, его глава Андрей Ермак подчеркнул, что наша страна не будет обращать внимания на тех, кому "пора пить таблетки", а ВСУ продолжат освобождать временно оккупированные Россией территории, ведь Украина – единая.