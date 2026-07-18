Верю, что все удастся, – Федоров отреагировал на митинги в свою поддержку и пообещал изменения

Эксминистр обороны Украины Михаил Фёдоров отреагировал на массовые митинги в свою поддержку. Он заявил, что "изменения обязательно будут".

Вечером 18 июля в своем сообщении в телеграм-канале чиновник поблагодарил украинцев за поддержку.

Что сказал Михаил Федоров?

Федоров отметил, что такой ответственности не испытывал даже на правительственных должностях.

Вы благодарили меня за Мрию и Дию. От себя благодарю вас за надежду,

– написал он.

Экс-министр также поблагодарил ветеранов и военных за то, что они держат фронт и честь.

В заключение Федоров сообщил, что диалог идет, и выразил надежду, что все удастся.

Напомним, что в Украине уже третий день продолжаются митинги в поддержку Федорова и с призывом к отставке главнокомандующего Сырского.

Вечером 18 июля Зеленский заявил, что поговорил с Федоровым и Сырским. Он отметил, что слышит, что говорят люди, и анонсировал решение по поводу армии.

Советник Офиса Президента Сергей Лещенко также сообщил, что Зеленский услышал протестующих, но ему нужно время.