"Менять ход войны": в ISW объяснили, сможет ли Украина освободить все оккупированные территории

Способность Украины вернуть все завоеванные Россией территории будет зависеть от будущих решений на Западе, Кремле и Киеве. В частности, решающими станут возможности всех сторон динамично изменять ход войны.

Согласно отчету Института изучения войны, усиление противовоздушной обороны ВСУ системами Patriot поможет защититься от массовых ударов российскими баллистическими ракетами и планерными авиабомбами.

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Украине придется сначала использовать помощь

Отдельные американские чиновники возобновили обсуждение идеи "заморозить линии разграничения" там, они не есть. Они считают, что последнего пакета военной помощи США Украине может быть недостаточно для освобождения всех оккупированных Россией территорий.

В то же время в Институте изучения войны отметили, что делать подобные выводы по состоянию на данный момент рано, поскольку оружие от Соединенных Штатов должно попасть на фронт и продемонстрировать соответствующий эффект для продвижения Вооруженных Сил Украины.

Сторонники текущего пакета американской военной помощи не утверждают, что он сам по себе позволит Украине освободить все оккупированные территории. В частности, такие обсуждения относительно возможных конечных состояний войны очень преждевременны, поскольку президент США Джо Байден подписал законопроект лишь несколько дней назад.

Указывается, что доставка американской военной помощи в Украину займет несколько недель, прежде чем она поступит в передовые подразделения и будет иметь ощутимое влияние на поле боя.

После получения оружия, Силам обороны Украины придется сначала использовать помощь, что поступает от США для стабилизации линии фронта и остановки российского наступления, особенно на Авдеевском направлении и в районе Временного Яра,

– говорится в отчете.

Все стороны могут изменять ход войны

По данным ISW, масштаб и интенсивность прогнозируемой наступательной операции России летом 2024 года, что планируется начать в июне, также остается непонятным. В настоящее время российское военное командование активно оценивает и пересматривает планы своих летних наступательных действий., чтобы учесть противостояние с лучше оснащенной украинской армией.

Украинским войскам придется обороняться от российских летних наступательных действий и не позволить россиянам добиться оперативно значимых успехов в течение летних месяцев., прежде чем ВСУ смогут перехватить инициативу в масштабах всего спектра военных действий и провести контрнаступательную операцию в конце 2024 или в 2025 году.

Аналитики отмечают, что ВСУ также должны решить текущие проблемы с личным составом путем подготовки нового личного состава, оснащение новых и восстановление старых подразделений. Точные временные рамки этих усилий, какие, вероятно, будут играть значительную роль в определении графика будущих контрнаступательных операций Украины, не определены.

Согласно оценке ISW, достаточная и последовательная западная помощь будет иметь решающее значение для будущих украинских контрнаступательных усилий. Хотя США и Запад должны будут оперативно реагировать.

Ведь украинское военное командование определяет объем и направленность таких операций и передает потребности Украины западным партнерам через несколько недель и месяцев., предшествующих будущим контрнаступательным операциям.

Способность Украины восстановить всю свою территорию в долгосрочной перспективе зависит от будущих решений на Западе., в Кремле и Киеве. Любые дискуссии, в которых перспективы победы или поражения Украины рассматриваются как заранее определенные результаты, игнорируют это, как все привлеченные стороны могут динамично изменять ход войны в Украине,

– добавили в ISW.