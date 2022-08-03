"Вернись живым" и Baykar подписали меморандум о партнерстве

Фонд помощи армии "Вернись живым" и турецкая компания Baykar, производящая беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, официально договорились о сотрудничестве.

3 августа в Стамбуле директора организаций Халук Байрактар и Тарас Чмут подписали меморандум о дальнейшем партнерстве. По словам Тараса Чмута, фонд выходит на новый системный уровень работы с международными партнерами.

Внимание Фонд "Вернись живым" показал "Байрактар", приобретенный для защитников Украины

Мы отдаем себе отчет, что российско-украинская война, к сожалению, не закончится завтра, и поэтому нацелены на последовательную "работу в долгую". 24 февраля все изменило, мы очнулись в новой реальности. Отныне не только государство игрок на международном уровне вооружения страны, но и такие Фонды как наш. Мы готовы оказать плечо поддержки государству, в том числе изделиям военного назначения,

– сказал Чмут.

Директор компании Baykar отметил, что обеим организациям "есть что друг другу дать в этом сотрудничестве".

Подробности будущего взаимодействия стороны пока не раскрывают. Однако стороны пришли к соглашению о внедрении лучших практик и международных стандартов для развития сотрудничества и привлечения других представителей к такому сотрудничеству.

Также фонд и компания подчеркнули, что планируют обеспечивать друг друга всесторонней поддержкой развития сотрудничества и реализации новых совместных проектов.

К слову, именно фонд "Вернись живым" первым в Украине приобрел беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2. Его стоимость – 16 502 450 долларов США.

Что нужно знать о Bayraktar и компании

Baykar – турецкая военная компания. С момента основания в 1986-м предприятие сконцентрировалось на производстве автомобильных запчастей, но впоследствии это направление вытеснило конструирование беспилотных авиационных комплексов.

В настоящее время Baykar создает БПЛА как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Компания известна, в частности, такими ударными беспилотниками, как Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

Bayraktar TB2 – ударный беспилотник, используемый украинской армией с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину. Характеристики беспилотника позволяют использовать его в радиусе 150 или 300 км. На борту он способен переносить противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

К слову, в июне украинцы всего-навсего за 3 дня собрали средства на приобретение четырех Bayraktar. Минобороны должно было законтрактовать эту "покупку", но компания Baykar решила сделать подарок, отдав просто так 3 беспилотника.

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