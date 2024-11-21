Удар межконтинентальной баллистики по Днепру: момент попал на видео

Утром 21 ноября россияне атаковали Днепр межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж". Фонд "Вернись живым" показал удар ею по городу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фонд "Вернись живым". На кадрах видно утро 21 ноября в Днепре.

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Момент удара "Рубежом" по Днепру

Судя по видео, удар межконтинентальной ракетой "Рубеж" произошел в 5:17.

На кадрах видно, как ракета распадается на 6 боевых частей.

Каждая из них делится еще на 6. Все они улетают отдельно после раскрытия головной части. Ракета также имеет инертные боеголовки для отвлечения систем ПВО.

Эксперты говорят, что сбивать "Рубеж" нужно до раскрытия и сброса боевых блоков. Однако пока Украина не имеет систем ПВО для борьбы с этим оружием.

Напомним, что дальность полета этой межконтинентальной баллистики – до 6 000 километров, ее протяженность – 20 метров, диаметр – 2 метра, а вес может достигать 50 тонн.

Теоретически на нее можно прицепить ядерный заряд, однако эта ракета экспериментальная. Пока россияне не убедятся, что она вообще работает, ядерные боеголовки к ней добавлять нелогично.

Потратить страна-агрессор на это смертоносное оружие готова десятки миллионов долларов.

Россия ударила "Рубежом" по Днепру: смотрите видео