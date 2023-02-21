Мощные учения на фронте и онлайн: как в "Вернись живым" тренируют ВСУ

Благотворительный фонд "Вернись живым" проводит большое количество тренингов для ВСУ как на фронте, так и в формате онлайн. Инструкторы фонда учат военных управлять беспилотниками, снайпингу, стрельбе с закрытых позиций и медицинской помощи.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал директор Департамента развития и партнерства фонда "Вернись живым" Олег Карпенко. По его словам, на онлайн-платформе Prometheus каждый защитник сможет индивидуально научиться применять дроны в боевых условиях.

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Инструкторы фонда работают на фронте и онлайн

Карпенко отметил, что инструкторы фонда "Вернись живым" сейчас находятся на фронте и учат украинских бойцов снайпингу, минной безопасности, применять дроны, стрелять с закрытых позиций и оказывать медицинскую помощь.

Обычно это происходит в формате, когда наши инструкторы подъезжают к подразделениям и на базе этих подразделений проводят учения с разным категориям людей. В частности, так продолжается по этим направлениям,

– объяснил он.

В декабре 2022 года фонд "Вернись живым" запустил онлайн-курс для операторов дронов DJI Мavic 3 и Autel EVO. Курс можно пройти на платформе Prometheus, его объем – 10 часов. Доступ к курсу предоставляется на 8 месяцев. Чтобы успешно пройти курс и получить сертификат, необходимо просмотреть и прочитать все лекции и набрать не менее 80% баллов за тестовые задания.

Олег Карпенко подчеркнул, что курс может пройти каждый военный, желающий индивидуально улучшить свои навыки управления коптерами.

Как фонд "Вернись живым" обучает ВСУ: смотрите видео

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