В "Вернись живым" объяснили, почему волонтеры помогают Минобороны, а не конкурируют

Некоторые иностранцы не всегда понимают, как благотворительный фонд может заниматься покупками оружия и другой военной техники. Однако это совершенно нормально. Часто фонд может гораздо быстрее решить проблему, чем Минобороны.

Об этом 24 каналу рассказал директор военного департамента фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. По его словам, даже некоторые военные из ВСУ говорили, что фонд дублирует деятельность Министерства обороны Украины.

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Да, мы это делаем. Потому что мы не столь бюрократизированная организация, как Минобороны и другие госучреждения. Мы можем скорее отреагировать и закупить все. Это история не о конкуренции, а об подставке плеча помощи,

– отметил Рымарук.

Постоянно ищем слабое место на фронте

Как отметил Рымарук, фонд "Вернись живым" еще с 2014 года на 99,9% сотрудничает с Вооруженными Силами Украины и другими подразделениями Сил обороны. Представители организации постоянно общаются с военными, чтобы четко понимать, что нужно армии.

С 2014 года у фонда "Вернись живым" не было ни одного публичного или непубличного конфликта. Все упорно трудятся, чтобы помочь военным.

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Основная задача – находиться в постоянном поиске слабого места. Если мы видим потенциально слабое место на том или ином участке фронта, то мы переключаем все финансовые потоки, чтобы быстро реализовать проблему,

– подчеркнул Рымарук.

К примеру, после побега оккупантов с правобережья Херсонщины украинские военные оказались на более высоких позициях, с которых можно отслеживать действия россиян на левом берегу. Фонд за 2 недели реализовал для одного из подразделений системы видеонаблюдения вдоль Днепра.

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