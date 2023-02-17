"Это не что иное, как ИПСО": в Сумской ОВА сказали, есть ли на границе 10 тысяч российских военных
Источник:Сумская ОВА
Западные аналитики утверждают, что в Северном направлении враг сосредотачивает личный состав и технику для потенциальных наступательных операций. В то же время в Сумской областной военной администрации отметили, соответствует ли это действительности.
Собственно, в издании The Times констатировали, что Россия сосредоточила на границе 10 тысяч своих военных. Однако официальные украинские власти утверждают, что это не является правдой.
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Враг действительно прибегает к ИПСО
В Сумской ОВА проинформировали, что на сегодня – то есть на 17 февраля – Россия не сформировала ударную группировку врага на границе с Сумщиной. То есть сообщение об этом является частью кремлевской пропаганды.
Сумская ОВА уже обратилась в правоохранительные органы по поводу проверки источника этих данных. По предварительной информации, это не что иное, как ИПСО,
– говорится в сообщении.
Кроме того, власти Сум и области призвали людей быть бдительными и доверять только официальным источникам. Во время войны это особенно важно.
Что такое ИПСОЭту аббревиатуру можно расшифровать как "информационно-психологические операции". К ним прибегает враг для того, чтобы вызвать у людей негативные эмоции или вообще поколебать эмоциональное состояние.
Источник: Википедия
Как не поддаваться ИПСО оккупанта / Картинка 24 Канала
Россия и Украина готовятся к возможным обстрелам
- Прежде всего, к этой теме следует упомянуть последние сообщения о том, что Россия готовится к очередным массированным атакам. Однако президент Владимир Зеленский заверил, что бояться обстрелов нет смысла. По его словам, конечно, оккупанты могут поступать подло, однако Вооруженные Силы и противовоздушная оборона всегда готовы.
- Кроме того, не прекращаются разговоры о том, что враг планирует активизироваться накануне годовщины с начала полномасштабного вторжения – то есть 24 февраля. Хотя западные аналитики утверждают, что "второй армии мира" нужно время до мая, чтобы подготовиться к наступательным действиям. Однако Кремль пытается ускорить процесс, что, очевидно, не закончится ничем хорошим для врага.
- В то же время ситуацию по этому поводу комментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что "большое" наступление России уже продолжается – потому и бояться его не нужно.