"Это не что иное, как ИПСО": в Сумской ОВА сказали, есть ли на границе 10 тысяч российских военных

Западные аналитики утверждают, что в Северном направлении враг сосредотачивает личный состав и технику для потенциальных наступательных операций. В то же время в Сумской областной военной администрации отметили, соответствует ли это действительности.

Собственно, в издании The Times констатировали, что Россия сосредоточила на границе 10 тысяч своих военных. Однако официальные украинские власти утверждают, что это не является правдой.

Смотрите также Операция "Великое наступление" и магия цифр: чего ждать от обращения Путина 21 февраля

Враг действительно прибегает к ИПСО

В Сумской ОВА проинформировали, что на сегодня – то есть на 17 февраля – Россия не сформировала ударную группировку врага на границе с Сумщиной. То есть сообщение об этом является частью кремлевской пропаганды.

Сумская ОВА уже обратилась в правоохранительные органы по поводу проверки источника этих данных. По предварительной информации, это не что иное, как ИПСО,

– говорится в сообщении.

Кроме того, власти Сум и области призвали людей быть бдительными и доверять только официальным источникам. Во время войны это особенно важно.

Что такое ИПСО Эту аббревиатуру можно расшифровать как "информационно-психологические операции". К ним прибегает враг для того, чтобы вызвать у людей негативные эмоции или вообще поколебать эмоциональное состояние.

Источник: Википедия



Как не поддаваться ИПСО оккупанта / Картинка 24 Канала

Россия и Украина готовятся к возможным обстрелам