Власне, у виданні The Times констатували, що Росія зосередила на кордоні 10 тисяч своїх військових. Однак офіційна українська влада стверджує, що це не є правдою.
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Ворог насправді вдається до ІПСО
В Сумській ОВА поінформували, що станом на сьогодні – себто на 17 лютого – Росія не сформувала ударного угруповання ворога на кордоні зі Сумщиною. Тобто повідомлення про це є частиною кремлівської пропаганди.
Сумська ОВА вже звернулася до правоохоронних органів щодо перевірки джерела цих даних. За попередньою інформацією, це не що інше, як ІПСО,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, влада Сум та області закликала людей бути пильними й довіряти тільки офіційним джерелам. У час війни це є особливо важливим.
Що таке ІПСОЦю абревіатуру можна розшифрувати як "інформаційно-психологічні операції". До них вдається ворог для того, аби викликати у людей негативні емоції або загалом похитнути емоційний стан.
Джерело: Вікіпедія
Як не піддаватися ІПСО окупанта / Картинка 24 Каналу
Росія та Україна готуються до можливих обстрілів
- Насамперед до цієї теми слід згадати останні повідомлення про те, що Росія готується до чергових масованих атак. Однак президент Володимир Зеленський запевнив, що боятися обстрілів немає сенсу. За його словами, звісно, окупанти можуть чинити підло, проте Збройні Сили та протиповітряна оборона завжди напоготові.
- Окрім того, не припиняються розмови про те, що ворог планує активізуватися напередодні роковин від початку повномасштабного вторгнення – себто 24 лютого. Хоча західні аналітики стверджують, що "другій армії світу" потрібен час до травня, аби підготуватися до наступальних дій. Однак Кремль намагається пришвидшити процес, що, очевидно, не закінчиться нічим хорошим для ворога.
- Водночас ситуацію стосовно цього коментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що "великий" наступ Росії уже триває – тому й боятися його не потрібно.