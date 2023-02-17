Окупанти навіть організували собі польовий госпіталь і підсипали дороги гравієм. Однак військові ЗСУ пильнують ситуацію. Іноземне видання повідомляє про це, посилаючись на українських воїнів.

Важливо На Сумщині під час повітряної тривоги спрацювала ППО

Що кажуть ЗСУ

Українські військові зараз стоять на варті в прикордонних районах Сумщини. Вони й зафіксували розташування російських військ поблизу з цим регіоном.

Старший лейтенант ЗСУ Андрій Гулаков розповів, що по той бік кордону зосереджено 10 тисяч російських військових. За його словаи, це найбільша концентрація, яка тамт коли-небудь була.