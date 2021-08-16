"Вернулась домой": Конституцию Пилипа Орлика представили украинцам

В заповеднике "София Киевская" открыли выставку, приуроченную к 30-летию Независимости Украины. Главным экспонатом на ней стала оригинальная Конституция Пилипа Орлика.

Директор заповедника Неля Куковальская отметила, что Конституция Пилипа Орлика является уникальным документом, датированным 1710 годом. Она впервые покинула Швецию.

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"Это первая в мире конституция. Потом была американская, польская и все остальные", – подчеркнула Куковальская.

Историческая преемственность Украины

Выставка в "Софии Киевской" стартовала 16 августа и продлится до 14 ноября. Кроме Конституции Орлика, на ней представлены Универсалы гетмана Ивана Мазепы, гетманская булава из городской библиотеки Линчопина, мощехранительница или клейнод Гетмана Ивана Мазепы и другие раритетные экспонаты. Все они являются оригинальными.

По словам директора заповедника, главная концепция выставки – показать историческую преемственность Украины от времен Киевской Руси до независимости. Собор стал символическим местом, ведь именно там зарождалось украинское государство. В "Софии":

сажали на престол князей и митрополитов;

принимали иностранные делегации;

действовала первая библиотека на Руси.

"С именем Пилипа Орлика связана сама "София". Он работал писарем в канцелярии митрополита", – рассказала Куковальская.

Открытие выставки с Конституцией Орлика: смотрите видео 24 канала

Конституция Орлика актуальна по сей день

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что подготовка выставки – это пример интересной международной коллаборации. Символичности добавляет то, что открытие приходится к празднованию 30 годовщины независимости.



Ткаченко отметил, что подготовка выставки является примером международной коллаборации / Фото 24 канала

"В Конституции говорится и о границах Украины, включительно с Крымским ханством, и о том, что это отдельная страна, отделенная от Московии", – подчеркнул Ткаченко.



Кулеба: "Конституция приехала домой" / Фото 24 канала

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Конституция Пилипа Орлика 311 лет не покидала территорию Швеции. Переговоры о возвращении оригинала в Украину продолжались 13 лет.

Конституция не просто куда-то уехала, она приехала домой. Это чрезвычайно важный момент для украинцев,

– заявил Кулеба.



Конституция Орлика содержит европейские демократические положения / Фото 24 канала

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг отметил, что Конституция Орлика уникальна, так как содержит в себе фундаментальные для европейской демократии положения. Говорится о:

распределении власти;

праве городов на самоуправление;

создании парламента.

Современная выставка

При подготовке выставки использовали современные технологии. Считав QR-код, посетители могут посмотреть каталог, который станет своего рода экскурсией по выставке. Возле каждого экспоната также есть QR-код с подробной информацией о нем.

Конституция Пилипа Орлика стала "жемчужиной" выставки / Фото 24 канала

Электронная экскурсия доступна на украинском, английском и шведском языках, а также на языке жестов. Экскурсоводы уверяют, что каждый посетитель увидит связь старинных экспонатов с современной историей Украины.

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"Конституция Орлика открытая на 1–3 статьях, касающихся восстановления единства с Константинопольским патриархатом, неприкосновенности границ Украины и возобновления союза с Крымским ханством. Все эти вопросы актуальны", – рассказал исследователь Вячеслав Корниенко.