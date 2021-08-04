Государству вернули Запорожский титано-магниевый комбинат, который приватизировал Фирташ

Хозяйственный суд Запорожской области вернул государству Запорожский титано-магниевый комбинат. Его в 2013 году приватизировала компания олигарха Дмитрия Фирташа.

Суд расторг государственные договоры с компанией "Толексис Трейдинг Лимитед", которая входит в группу компаний Фирташа DF Group.

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Комбинат возвращают не впервые

Запорожский титано-магниевый комбинат уже возвращали в 2018 году. Правда, Верховный суд постановил пересмотреть дело в суде первой инстанции.

Теперь же суд первой инстанции полностью удовлетворил иск САП.

Как приватизировали комбинат

В 2013 году Фонд госимущества заключил контракт с офшорной компанией "Толексис Трейдинг Лимитед" о приватизации Запорожского титано-магниевого комбината. Утверждали, что якобы хотели привлечь инвестиции для внедрения современных прогрессивных технологий, а также создать высокорентабельное производство.

Несмотря на то, что компания вложила в комбинат 110 миллионов долларов, чтобы модернизировать производство. Должны были сделать это в течение 2013 – 2015 годов. Однако затем эти деньги вывели из Украины и перечислили на счета оффшорных фирм.

На модернизацию направили всего 20 миллионов гривен. Поэтому САП инициировала расторжение договора. В прокуратуре резюмировали, что комбинат полностью вернули в сферу государственного управления.