Суд розірвав державні договори з компанією "Толексіс Трейдінг Лімітед", яка входить до групи компаній Фірташа DF Group.
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Комбінат повертають не вперше
Запорізький титано-магнієвий комбінат вже повертали у 2018 році. Щоправда, Верховний суд постановив переглянути справу в суді першої інстанції.
Тепер же суд першої інстанції повністю задовольнив позов САП.
Як приватизували комбінат
У 2013 році Фонд держмайна уклав контракт з офшорною компанією "Толексіс Трейдінг Лімітед" про приватизацію Запорізького титано-магнієвого комбінату. Стверджувати, що нібито хотіли залучити інвестиції для впровадження сучасних прогресивних технологій, а також створити високорентабельне виробництво.
Попри те, що компанія вклала в комбінат 110 мільйонів доларів, щоб модернізувати виробництво. Мали зробити це протягом 2013 – 2015 років. Проте потім ці гроші вивели з України – перерахували на рахунки офшорних фірм.
На модернізацію спрямували всього 20 мільйонів гривень. Тому САП ініціювала розірвання договору. У прокуратурі резюмували, що комбінат повністю повернули до сфери державного управління.