Вернулись защитники "Азовстали" и Гостомеля: Украина провела новый большой обмен пленными

Домой из плена удалось вернуть еще 100 украинцев. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.

10 апреля Украине удалось провести очередной большой обмен пленными с Россией. Это был сложный обмен.

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Домой вернули 100 украинцев

Домой вернулись 100 украинцев: 80 мужчин и 20 женщин. Это военные, моряки, пограничники и нацгвардейцы. У многих есть серьезные ранения и заболевания.

По результатам очередного обмена военнопленными возвращаются домой 80 Защитников и 20 Защитниц. Среди них девять – офицеры, остальные – представители рядового и сержантского состава,

– сообщили в штабе.

Из плена удалось освободить:

24 нацгвардейцев,

22 пограничника,

22 представителя Военно-морских сил,

21 военнослужащего Вооруженных Сил Украины,

11 тероборонцев.

Освобожденные защитники и защитницы участвовали в боях на херсонском, харьковском, донецком, киевском, запорожском и сумском направлениях. Среди возвращенных героев также защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС. Младшему из освобожденных воинов 19 лет.

В Госпогранслужбе уточнили, что вернувшиеся домой пограничники – бойцы Донецкого, Измаильского, Сумского, Херсонского пограничных отрядов и Мариупольского отряда Морской охраны.

У более чем половины из них тяжелые ранения

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подчеркнули, что почти половина из освобожденных имеют тяжелые ранения, болезни или подвергались пыткам.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что их встречали вместе с каретами экстренной помощи, чтобы оказать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался. Также все возвращенные смогут пройти реабилитацию, восстановить банковские карты и документы.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал, что Украина сделает все необходимое, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь.

Это был непростой обмен, и я благодарен всей команде, Координационному штабу по обращению с военнопленными за то, что каждый делает то, что часто многим может показаться невозможным. Делает свою очень важную работу сегодня,

– сказал Ермак.

Обмен пленными 10 апреля: фото Координационного штаба по обращению с военнопленными

Как Украина встретила защитников и защитниц: смотрите видео

Сколько россиян уехало домой

По состоянию на 10 апреля 2023 года, включая последний обмен, Украине удалось вернуть из плена 2 093 человека.

В России заявили, что украинская сторона отдала им 106 оккупантов. Согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона репатриировала на территорию государства-агрессора 5 тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену. Репатриация, как и предполагает международное гуманитарное право, произошла без всяких условий для российской стороны.

Однако в России и на временно оккупированных территориях находятся значительно больше раненых украинских военнопленных, которых государство-оккупант должно немедленно вернуть без предварительных условий, согласно Женевским конвенциям. Но оно этого не делает.