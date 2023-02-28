Ходжес показал карту освобождения Крыма и объяснил, как выкурить оккупантов с полуострова

Офицер армии США в отставке Бен Ходжес опубликовал план по освобождению Крымского полуострова от российских оккупантов. На карте, которую он распространил, указано, какие именно объекты захватчиков должны предварительно атаковать ВСУ, чтобы операция по деоккупации прошла успешно.

Мировое сообщество начинает осознавать, что решать вопросы возвращения Крыма в состав Украины дипломатическими методами нет смысла. Очевидно, поэтому бывший командующий армией США в Европе Ходжес решил разработать план деоккупации полуострова военным путем.

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"Нужно сделать невозможной эффективную оборону"

Из заявления бывшего военного понятно, что приоритетом номер один для Вооруженных Сил должно быть создание условий, при которых оккупанты просто не смогут эффективно обороняться, когда украинская армия будет заходить на территорию полуострова.

Великолепная карта. Она показывает, как высокоточные удары большой дальности могут сделать Крым непригодным для российских войск. Скептики предполагают, что для этого нужна дорогостоящая широкомасштабная сухопутная атака... Но прежде всего приоритетом является сделать Крым непригодным для обороны Россией. ВСУ и другие будут способствовать этому,

– говорится в сообщении Ходжеса.



План деоккупации Крыма от Ходжеса / Смотрите карту из его соцсетей

Заметим, что на этой карте указаны объекты России в оккупированных городах, которые перед наступлением, вероятно, должны атаковать Вооруженные Силы с помощью ракет, дронов или подрыва взрывчатки (изображено это на карте с помощью попадающей в цель ракеты). Собственно, говорится о таких целях:

железнодорожное сообщение;

аэродром;

Черноморский флот;

единственное сообщение России с Крымом (Керченская переправа).

Среди 4 целей, которые предлагает атаковать Ходжес перед наступлением, – Крымский мост, соединяющий город Керчь с территорией России. Его уже взрывали осенью 2022 года – поэтому сделать это во второй раз, очевидно, не будет большой проблемой.

В то же время на своей карте бывший военный обвел красными кольцами две дороги, соединяющие территорию Украины с временно оккупированным полуостровом. Речь идет о трассах М-17 и М-18.

Возвращение Крыма будет означать возвращение мира

К этой теме вспомним заявление постоянного представителя президента в АР Крым (в 2017 – 2018 годах) Бориса Бабина. Он убежден, что без возвращения полуострова в состав Украины не нужно надеяться на мир в Европе.

Кроме того, военный эксперт Петр Черник констатировал, для деоккупации этой территории Вооруженные Силы должны иметь 2 вида вооружения: дальнобойные ракеты и мощную авиацию. Однако пока партнеры колеблются в предоставлении нам этого.